Источник: госиспытания нового российского истребителя танков планируется начать в октябре

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Государственные испытания 125-мм глубоко модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1", разработанной для Воздушно-десантных войск, должны начаться в октябре 2018 года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Госиспытания "Спрут-СДМ1" планируется начать в четвертом квартале 2018 года", - сказал собеседник агентства.

В госкорпорации "Ростех" не стали комментировать ТАСС названные источником сроки, однако сообщили, что "опытные образцы "Спрут-СДМ1" к испытаниям готовы, интерес заказчика сохраняется".

Модернизированная гусеничная плавающая авиадесантируемая машина "Спрут-СДМ1" разработана в конструкторском бюро "Волгоградского тракторного завода" (входит в Концерн "Тракторные заводы", переданный в операционное управление Ростеху). Контракт на разработку был подписан в 2013 году, в 2014-м изготовлен первый опытный образец (демонстрировался на "Армии-2015"). Машина получила унифицированные с БМД-4М ходовую часть, трансмиссию и двигатель, современную цифровую систему управления огнем и более совершенное орудие 2А75М с повышенной точностью стрельбы.

Как отметили в Ростехе, самоходная артиллерийская установка (САУ) "Спрут-СДМ1" сочетает "хорошую огневую мощь, современные системы управления, легкость и аэромобильность". "По сути, это "два в одном": самоходная артиллерийская установка и полноценный легкий танк одновременно, который может успешно использоваться не только в десантных, но и других родах войск", - добавили в госкорпорации.

Базовый вариант самоходки - "Спрут-СД" - с орудием 2А75 был принят на вооружение в 2006 году. По данным открытых источников, для ВДВ с 2005-го по 2010 год было закуплено более 30 таких машин, однако позже поставки "Спрута-СД" в войска были приостановлены до появления противотанковой САУ.