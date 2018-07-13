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БТР-МДМ с экипажем впервые десантировали в ходе учений ВДВ под Рязанью

Армия и ОПК
13 июля, 10:45 дата обновления: 13 июля, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Уточняется, что экипаж десантировался с высоты 1800 м на скорости 10 м/с внутри бронетранспортера, который весит 14 тонн

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Бронетранспортер БТР-МДМ

Бронетранспортер БТР-МДМ

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Успешная демонстрация десантирования бронетранспортера БТР-МДМ на парашютной системе ПБС-950У на учениях под Рязанью говорит о том, что на вооружение в Воздушно-десантные войска (ВДВ) поступили полноценные боевые машины, заявил журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Обычно десантирование тяжелой техники проходит отдельно от экипажа, но, как заявил ранее Сердюков, испытания с тремя военными внутри БТР позволят в будущем десантировать расчеты внутри боевых машин.

"Экипаж десантировался с высоты 1800 метров на скорости 10 метров в секунду внутри БТР-МДМ, который весит 14 тонн, впервые. Благодаря мужеству испытателей можно сказать, что на вооружение поступили полноценные боевые машины", - заявил Сердюков.

В то же время командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов назвал десантирование новейшего БТР-МДМ с испытателями внутри историческим событием. "Учения прошли хорошо. Личный состав готов к выполнению боевых задач. Эпизод десантирования БТР-МДМ с испытателями внутри - историческое событие, так как впервые внутри поступающей на вооружение техники десантировались люди, за этим стоит большое будущее", - сказал он.

В совместных полковых тактических учениях ВДВ и военно-транспортной авиации под Рязанью принимают участие более 2,5 тысячи военных и свыше 200 бронемашин. В качестве авиационной составляющей привлечены самолеты Ан-124 "Руслан", Ан-22, Ил-76 и Ан-26. Маневры проходят с 9 по 13 июля.

БТР-МДМ - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. БТР-МДМ предназначен для перевозки личного состава, боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты. 

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