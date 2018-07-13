Два Ту-95МС провели полеты над нейтральными водами Японского и Желтого морей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-95МС выполнили плановые полеты над Японским и Желтым морями, на отдельных участках их сопровождали истребители Южной Кореи и Японии. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. Самолеты дальней авиации сопровождались экипажами многоцелевых истребителей Су-35C", - сообщили в российском военном ведомстве. Во время полета экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе.

По данным министерства, "на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали истребители F-15, F-16 ВВС Республики Корея, а также F-2A ВВС Японии".

Как добавили в военном ведомстве, летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.