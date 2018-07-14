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Под Рязанью завершились учения десантников

Армия и ОПК
14 июля, 0:05 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 14, июля. /ТАСС

В них приняли участие более 2,5 тыс. военных и свыше 200 бронемашин

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РЯЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Полковые учения десантников под Рязанью завершились этапом ведения оборонительного боя по воспрещению прорыва резервов противника, сообщили журналистам в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как отметили военном ведомстве, на этапе боевой стрельбы были задействованы более 500 человек. Стрельбы велись из двух самоходных артиллерийских дивизионов 2С-9 Нона, БМД-4М, минометной батареи, ПЗРК "Игла" и гаубичной батареи Д-30.

В совместных полковых тактических учениях ВДВ и ВТА под Рязанью принимали участие более 2,5 тыс. военных и свыше 200 бронемашин. На время учений парашютный десантный полк усилили двумя дивизионами минометных установок 2С-9 "Нона", гаубичной батареей Д-30, зенитно-ракетной батареей "Стрела-10М" . Также в них принимал участие взвод радиоэлектронного контроля и расчеты беспилотников "Орлан-10" и "Элерон". В качестве авиационной составляющей были привлечены самолеты Ан-124 "Руслан", Ан-22, Ил-76 и Ан-26.

Учения проводились в течение пяти дней в период с 9 по 13 июля.

Общее руководство маневрами осуществляет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

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