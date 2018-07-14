Президенты РФ и Судана отметили успешное развитие военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество России и Судана успешно развивается, как и взаимодействие двух стран по ряду других направлений. Об этом заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Судана Омаром Баширом.

"У нас есть хорошие возможности развивать отношения по целому ряду направлений, в том числе - в военно-технической сфере. Это сотрудничество развивается", - сказал российский лидер. Он отметил также существенный рост товарооборота между странами и большой объем закупок Суданом российской пшеницы.

В свою очередь, президент Судана также отметил "позитивные сдвиги в военно-техническом и военном сотрудничестве". "Большое количество российских специалистов работают в нашей стране", - сказал Омар Башир, высоко оценив роль, которую играет Россия в подготовке суданских военных кадров.

Суданский лидер подчеркнул, что его страна ценит политический диалог с Россией и позицию, которую РФ занимает на международных площадках по вопросам, касающимся Судана.

Говоря о развитии торгово-экономических связей, Омар Башир заявил, что Судан будет приветствовать участие российских нефтегазовых компаний в реализации проектов на своей территории.