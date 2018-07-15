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Липецкий авиацентр в ближайшее время получит истребители Су-57

Армия и ОПК
15 июля, 10:01 UTC+3 ЛИПЕЦК ЛИПЕЦК 14, июля. /ТАСС

Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, после чего начнутся поставки самолетов в войска

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ЛИПЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Специалисты Липецкого авиацентра в ближайшее время одними из первых в Вооруженных силах России получат истребители пятого поколения Су-57. Об этом журналистам сообщил в субботу начальник центра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

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"Сегодня Липецкий авиацентр оснащен лучшими самолетами, которые поступают на вооружение Военно-воздушных сил. Это Су-35, Су-30СМ. В ближайшее время мы получим новый самолет - Су-57, который предназначен для завоевания господства в воздухе", - сказал Сушков.

По его словам, липецкие летчики освоят этот тип летательных аппаратов после летчиков-испытателей 929 Государственного летно-испытательного центра Минобороны имени В. П. Чкалова в Ахтубинске.

"Ахтубинск - исследовательский испытательный центр, который обязательно проверит этот самолет, его боевую живучесть и потом будет рекомендовать в части Военно-воздушных сил. Мы получим его после них", - сказал генерал.

Командующий ВВС - заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин в беседе с журналистами отметил мастерство липецких авиаторов. "Липецкие летчики - лучшие летчики России, которые выполняют любые задачи, которые ставит им руководство страны и министерства обороны, в том числе и в Сирийской Арабской Республике", - сказал он.

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) впервые поднялся в воздух в 2010 году. В августе 2017 года стало известно, что самолет получил серийное название (индекс) Су-57. 5 декабря 2017 года он совершил первый полет с новым двигателем. Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки самолетов в войска, планируется, что установочная партия составит 12 машин.

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