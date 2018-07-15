Подводный крейсер "Орел" прибыл в Финский залив для подготовки к параду ко Дню ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Четыре боевых корабля, включая атомный подводный крейсер "Орел", прибыли в Финский залив и начали готовиться к Главному военно-морскому параду, который пройдет 29 июля в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Атомный подводный крейсер "Орел", ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск" и фрегат "Адмирал Горшков" только что прибыли в назначенный район Финского залива, где их экипажи приступили к тренировкам перед Главным военно-морским парадом", - сказали в пресс-службе ЗВО.

Отмечается, что корабли совершили межфлотский переход из базы Северного флота в Североморске.

Ранее стало известно, что жители Петербурга смогут увидеть в ближайшие две недели четыре репетиции парада - две ночные и две дневные, включая генеральную 26 июля.