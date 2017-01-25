Строительство аэродрома Нагурское в Арктике завершится в 2017 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Военный аэродром Нагурское будет достроен на острове Земля Александры в 2017 году и станет самым северным аэродромом на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"На острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца Иосифа) завершаются работы по возведению первоочередных объектов, обеспечивающих функционирование военного аэродрома Нагурское", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что работы завершатся в 2017 году. "Строительство аэродрома ведется в рамках выполнения Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденной президентом РФ 8 февраля 2013 года", - отметили в Минобороны.

В настоящее время строители выполнили расчистку площадки, устройство временных дорог. Также продолжаются работы по строительству взлетно-посадочной полосы, здания пункта управления инженерно-авиационной службой и авиационно-технической эксплуатационной части, инженерных коммуникаций, дорог и других необходимых объектов для функционирования аэродрома.

В ведомстве подчеркнули, что после завершения модернизации аэродром будет способен круглогодично принимать большинство типов военно-транспортных самолетов.