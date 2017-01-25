Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строительство аэродрома Нагурское в Арктике завершится в 2017 году

Политика Безопасность
25 января, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Пресс-служба Минобороны России сообщает, что строительство объекта ведется в рамках Стратегии развития Арктической зоны РФ
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Военный аэродром Нагурское будет достроен на острове Земля Александры в 2017 году и станет самым северным аэродромом на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"На острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца Иосифа) завершаются работы по возведению первоочередных объектов, обеспечивающих функционирование военного аэродрома Нагурское", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что работы завершатся в 2017 году. "Строительство аэродрома ведется в рамках выполнения Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденной президентом РФ 8 февраля 2013 года", - отметили в Минобороны.

В настоящее время строители выполнили расчистку площадки, устройство временных дорог. Также продолжаются работы по строительству взлетно-посадочной полосы, здания пункта управления инженерно-авиационной службой и авиационно-технической эксплуатационной части, инженерных коммуникаций, дорог и других необходимых объектов для функционирования аэродрома.

В ведомстве подчеркнули, что после завершения модернизации аэродром будет способен круглогодично принимать большинство типов военно-транспортных самолетов.

Смотрите также

Минобороны РФ в 2017 году завершит строительство более 100 объектов в Арктике
Эксперт: военную инфраструктуру РФ в Арктике можно использовать для спасательных операций

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Военная техника, вошедшая в строй ВС РФ в 2015 г.
13
Трагедия в Домодедове: пять лет после теракта
12
Десантирование под Уссурийском: "крылатая пехота" брошена в прорыв
Инфографика
Зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400
Пресс-конференции Путина в цифрах
Продолжительность посланий президента РФ
Девять лет Меркель
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
2
Hill: Памела Андерсон подарит Меланье Трамп шубу из России
3
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
4
"Ъ": арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
5
Europe 1: во Франции ограблен миллиардер Эдуард де Ротшильд
6
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
7
Тело мужчины обнаружено в лифте жилого дома на востоке Москвы
Темы дня
Реклама