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Минобороны РФ вывезло с Новой Земли 3,6 тыс. тонн лома

Политика Безопасность
27 января, 15:21 UTC+3
Сбор лома проводился в рамках программы экологической очистки архипелага
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минобороны России собрало и вывезло с Новой Земли в 2015-2016 годах 3,6 тыс. тонн лома, заявил представитель 12-го главного управления военного ведомства полковник Андрей Погодин.

"В 2015-2016 годах по программе экологической очистки архипелага Новая Земля было собрано 3,6 тыс. тонн лома металлов, затем произведена подготовка к погрузке и вывезено на материк морским транспортом 3,6 тыс. тонн", - сказал Погодин на конференции "Благословенный Север" в Русском географическом обществе.

По его словам, в то же время было утилизировано 376 кубометров различного мусора, перемещено 726 кубометров грунта, произведена рекультивация на площади 34 гектаров. Работы велись в поселках Белушья Губа, Северный и Рогачево. Ежегодно в июне-сентябре для работ по ликвидации экологического ущерба формируется отряд численностью 106 человек.

"Выполнен большой объем работ по уничтожению различными способами 373 списанных зданий, что составляет 85% от запланированного объема. При этом успешно применялись передовые способы разрушения зданий и с помощью взрывных технологий. В 2015-2016 годах только инженерных боеприпасов было доставлено на Новую Землю около 55 тонн двумя рейсами самолетов Минобороны", - добавил Погодин. 

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