Автоматизированную информационную систему распространят в Арктическом регионе

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Разработанную ФСБ России автоматизированную систему обмена информацией (АСОИ) распространят среди погранслужб государств Арктического региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

С 2005 года эта система работает в рамках пограничных ведомств (береговых) охран государств северной части Тихого океана. "Для Арктического региона использование АСОИ является новым шагом на пути к организации эффективного информационного обмена между береговыми охранами государств-членов Арктического форума береговых охран", - сообщили в ФСБ.

Пограничная служба ФСБ России продолжает активное участие в работе Форума пограничных ведомств государств северной части Тихого океана (ФСЧТО) и Арктического форума (АФБО) береговых охран. Во Владивостоке и Мурманске на базе пограничных управлений Погранслужбы ФСБ России организованы и проведены семинары по вопросам автоматизации информационного обмена с участием технических специалистов береговых охран ФСЧТО и АФБО. Участниками форумов, помимо погранслужбы ФСБ, в Тихоокеанском регионе являются береговые охраны Канады, Китая, Республики Корея, США и Японии, в Арктическом регионе - береговые охраны Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии и Швеции.

"Главным итогом прошедших семинаров стало формирование консолидированной позиции участников о целесообразности применения АСОИ в качестве основного средства информационного взаимодействия береговых охран при планировании и проведении согласованных практических мероприятий (многосторонние операции, учения)", - сообщили в ФСБ. Особую заинтересованность в развитии взаимодействия с российской стороной в Арктике подчеркивает участие в семинаре в Мурманске командующего Объединенным арктическим командованием Вооруженных сил Дании генерал-майора Кима Йеспера Йоргенсена. В ходе международных мероприятий во Владивостоке и Мурманске их участники посетили исторические мемориалы и отдали дань памяти павшим во Второй мировой войне.