Автоматизированную информационную систему распространят в Арктическом регионе

Минобороны РФ: пуск северокорейской ракеты не представлял опасности для РоссииАрмия и ОПК 4 июля, 12:08
Собянин: систему образования нужно совершенствовать для роста конкурентоспособностиОбщество 4 июля, 12:08
СМИ: число внеплановых ремонтов новых локомотивов РЖД за 2 года увеличилось на 17%Транспорт 4 июля, 12:06
Ротенберг: ФХР неизвестно, готов ли кто-то из российских игроков НХЛ поехать на ОИСпорт 4 июля, 12:03
Ротенберг: Федерация хоккея России готова к возможному локауту в НХЛСпорт 4 июля, 12:01
Федерация бокса России подала заявку на проведение ЧМ-2019 в СочиСпорт 4 июля, 11:53
Медведев на встрече с Си Цзиньпином заявил о намерении посетить в этом году КНРПолитика 4 июля, 11:51
Кремлев: Алоян в конце года может провести бой за полноценный титул WBCСпорт 4 июля, 11:45
В начале июля в Свердловской области будут идти дождиНовости Урала 4 июля, 11:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Разработанную ФСБ России автоматизированную систему обмена информацией (АСОИ) распространят среди погранслужб государств Арктического региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
С 2005 года эта система работает в рамках пограничных ведомств (береговых) охран государств северной части Тихого океана. "Для Арктического региона использование АСОИ является новым шагом на пути к организации эффективного информационного обмена между береговыми охранами государств-членов Арктического форума береговых охран", - сообщили в ФСБ.
Пограничная служба ФСБ России продолжает активное участие в работе Форума пограничных ведомств государств северной части Тихого океана (ФСЧТО) и Арктического форума (АФБО) береговых охран. Во Владивостоке и Мурманске на базе пограничных управлений Погранслужбы ФСБ России организованы и проведены семинары по вопросам автоматизации информационного обмена с участием технических специалистов береговых охран ФСЧТО и АФБО. Участниками форумов, помимо погранслужбы ФСБ, в Тихоокеанском регионе являются береговые охраны Канады, Китая, Республики Корея, США и Японии, в Арктическом регионе - береговые охраны Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии и Швеции.
"Главным итогом прошедших семинаров стало формирование консолидированной позиции участников о целесообразности применения АСОИ в качестве основного средства информационного взаимодействия береговых охран при планировании и проведении согласованных практических мероприятий (многосторонние операции, учения)", - сообщили в ФСБ. Особую заинтересованность в развитии взаимодействия с российской стороной в Арктике подчеркивает участие в семинаре в Мурманске командующего Объединенным арктическим командованием Вооруженных сил Дании генерал-майора Кима Йеспера Йоргенсена. В ходе международных мероприятий во Владивостоке и Мурманске их участники посетили исторические мемориалы и отдали дань памяти павшим во Второй мировой войне.