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Силы гражданской обороны будут созданы в Мурманской области

Политика Безопасность
21 июля, 12:50 UTC+3 ТАСС

Муниципальные власти обязаны создать реестр организаций, создающих подразделения гражданской обороны

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 июля. Силы гражданской обороны будут созданы в Мурманской области с целью защиты населения при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, сказано в постановлении, опубликованном в пятницу на сайте правительства региона.

"В соответствии с федеральным законом "О гражданской обороне" <…> для осуществления мер по <…> обеспечению мероприятий и действий по защите населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах<…>, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, правительство Мурманской области постановляет <…> организовать создание, подготовку и поддержание в состоянии постоянной готовности сил гражданской обороны", - уточняется в постановлении.

В нем отмечается, что муниципальные власти должны организовать создание, подготовку и поддержание в состоянии постоянной готовности сил гражданской обороны, вести реестры организаций, создающих данные подразделения. Кроме того, рекомендовано Главному управлению МЧС России по Мурманской области организовать методическое руководство созданием сил гражданской обороны, вести реестр организаций, организовать планирование применения таких подразделений.

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