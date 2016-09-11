Полиция Сиднея арестовала мужчину по подозрению в терроризме

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СИДНЕЙ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Австралийская полиция арестовала мужчину, напавшего в субботу на прохожего в парке сиднейского пригорода Минто с ножом, и намерена предъявить ему обвинения в совершении теракта. Об этом в воскресенье сообщила заместитель комиссара полиции штата Новый Южный Уэльса Кэтрин Берн.
Согласно имеющейся информации, 22-летний молодой человек (его имя пока не называется) напал на 57-летнего мужчину в парке, нанес ему несколько ножевых ранений и скрылся. Пострадавший был отправлен в больницу и находится в критическом состоянии. Спустя несколько часов полиция сумела арестовать преступника, который при задержании пытался оказать сопротивление. В воскресенье он предстанет перед судом.
"Мы намерены заявить в суде, что он (преступник) находился под влиянием (террористической группировки) "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), - заявила Берн. Она сообщила, что арестованный известен полиции, но не по делам, связанными с терроризмом.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.