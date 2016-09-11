Полиция Сиднея арестовала мужчину по подозрению в терроризме

СИДНЕЙ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Австралийская полиция арестовала мужчину, напавшего в субботу на прохожего в парке сиднейского пригорода Минто с ножом, и намерена предъявить ему обвинения в совершении теракта. Об этом в воскресенье сообщила заместитель комиссара полиции штата Новый Южный Уэльса Кэтрин Берн.

Согласно имеющейся информации, 22-летний молодой человек (его имя пока не называется) напал на 57-летнего мужчину в парке, нанес ему несколько ножевых ранений и скрылся. Пострадавший был отправлен в больницу и находится в критическом состоянии. Спустя несколько часов полиция сумела арестовать преступника, который при задержании пытался оказать сопротивление. В воскресенье он предстанет перед судом.

"Мы намерены заявить в суде, что он (преступник) находился под влиянием (террористической группировки) "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), - заявила Берн. Она сообщила, что арестованный известен полиции, но не по делам, связанными с терроризмом.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье