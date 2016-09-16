В Турции по подозрению в подготовке терактов задержаны четыре человека

АНКАРА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Власти Турции задержали четырех человек по подозрению в причастности к группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая, возможно, планирует теракты у зданий посольств ФРГ и Великобритании в Турции. Об этом сообщает новостной портал Haberler.

Трое из подозреваемых задержаны в Анкаре, один - в Стамбуле. На данный момент, однако, их причастность к ИГ следователи еще не смогли доказать. По данным полиции и сотрудников посольств Германии и Великобритании, ИГ может готовить нападения на диппредставительства этих стран в республике в период с 13 по 17 сентября. По сведениям портала, в связи с получением этой оперативной информации со стороны МВД были приняты меры.

Диппредставительства прекратили прием населения и временно ограничили спектр предоставляемых услуг. В то же время "угрозы не были конкретизированными, но посольства предусмотрительно все же закрылись" для внешних контактов. В четверг о закрытии сообщило на своей странице в сети микроблогов Twitter британское посольство, указав, что "будет закрыто 16 сентября из соображений безопасности". Посол Великобритании в Турции Ричард Мур отметил, что "турецкие власти приняли меры против возможных угроз, а посольство как всегда сотрудничает и оказывает поддержку силам безопасности Турции".

#Turkey https://t.co/pPYVKBppVq The British Embassy Ankara will be closed to the public on Friday 16 September for security reasons — FCO travel advice (@FCOtravel) 15 сентября 2016 г.

Ранее же посольство Германии в Анкаре проинформировало турецких граждан о том, что дипломатическое представительство и все консульства ФРГ в Турции как минимум "до 16 сентября будут предоставлять услуги в ограниченном режиме и отменят прием населения".

С 12 по 15 сентября в Турции, как и в других мусульманских странах, отмечается Курбан-байрам. Но фактически значительная часть турецких граждан будет отдыхать до 19 сентября. На этот период власти существенно усилили меры безопасности практически по всей стране из-за опасений организации терактов.