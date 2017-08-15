СМИ: Ирак начал наносить авиаудары по Талль-Афару, который три года удерживает ИГ

Создание морских заповедников позволит не ограничивать промыселСоциальная ответственность 15 августа, 10:45
Новые времена на Елисейских полях: Франция подводит итоги 100 дней нового президентаМеждународная панорама 15 августа, 10:38
Власти Колумбии предоставят работу бывшим повстанцамСоциальная ответственность 15 августа, 10:34
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведениеСпорт 15 августа, 10:14
Выборг, Гороховец и Крапивна станут городами-музеямиКультура 15 августа, 10:10
IT в здравоохранении Подмосковья: медкарта в смартфоне и микрочипы, курсирующие по телуОбщество 15 августа, 10:07
Как одна нелепая смерть сломала жизнь композитору АлябьевуКультура 15 августа, 10:00
"Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаваторНовости Урала 15 августа, 9:54
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсийПроисшествия 15 августа, 9:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 августа. Иракские ВВС начали наносить авиаудары по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Талль-Афар, который уже три года находится под контролем боевиков. Об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщил во вторник телеканал Al Mayadeen.
По его данным, за бомбардировками последует наземная фаза операции по освобождению города.
10 июля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади официально объявил об освобождении Мосула, являвшегося главным оплотом ИГ в стране. К западу от него расположен Талль-Афар, который пока еще удерживают боевики. Штурм города готовился долгое время, по некоторым данным, большая часть гражданского населения успела покинуть его.