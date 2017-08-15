СМИ: Ирак начал наносить авиаудары по Талль-Афару, который три года удерживает ИГ

ТАСС, 15 августа. Иракские ВВС начали наносить авиаудары по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Талль-Афар, который уже три года находится под контролем боевиков. Об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщил во вторник телеканал Al Mayadeen.

По его данным, за бомбардировками последует наземная фаза операции по освобождению города.

10 июля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади официально объявил об освобождении Мосула, являвшегося главным оплотом ИГ в стране. К западу от него расположен Талль-Афар, который пока еще удерживают боевики. Штурм города готовился долгое время, по некоторым данным, большая часть гражданского населения успела покинуть его.