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СМИ: Ирак начал наносить авиаудары по Талль-Афару, который три года удерживает ИГ

Международная панорама Борьба с "Исламским государством"
15 августа, 9:55 дата обновления: 15 августа, 9:55 UTC+3 ТАСС

За бомбардировками последует наземная фаза операции по освобождению города, сообщил телеканал Al Mayadeen

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ТАСС, 15 августа. Иракские ВВС начали наносить авиаудары по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Талль-Афар, который уже три года находится под контролем боевиков. Об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщил во вторник телеканал Al Mayadeen.

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По его данным, за бомбардировками последует наземная фаза операции по освобождению города.

10 июля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади официально объявил об освобождении Мосула, являвшегося главным оплотом ИГ в стране. К западу от него расположен Талль-Афар, который пока еще удерживают боевики. Штурм города готовился долгое время, по некоторым данным, большая часть гражданского населения успела покинуть его. 

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