Власти Петербурга уменьшат сумму иска к фигурантам "трубного дела" почти в 20 раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Сумма ущерба, по так называемому "трубному делу" о хищении средств из бюджета Петербурга при выполнении госконтрактов, уменьшилась с 48 млн руб. до 2,6 млн руб., передает корреспондент ТАСС из Ленинского районного суда.

Заседание было отложено до 17 октября для уточнения требований гражданского иска, который ранее в рамках процесса заявило к обвиняемым правительство Петербурга на сумму 48 млн руб.

"По факту совершения двух преступлений получается ущерб около 2,6 млн руб., предлагаю отложить дело, чтобы определиться с суммой предъявленного иска. Иск будет либо уменьшен, либо отозван", - сказал гособвинитель. Судья согласился с его доводами.

На скамье подсудимых директор ГКУ "Управление заказчика Санкт-Петербурга" Константин Мосин, его подчиненные Анатолий Хютти и Леонид Шишов, заместитель гендиректора компании "Петроком" Сергей Жуковский, экс-гендиректор той же компании Алексей Муравьев и собственник компании "Руструбпром" Игорь Селиверстов. Против них выдвинуты обвинения обвинения в мошенничестве и превышении должностных полномочий. На заседании в минувший четверг все фигуранты подтвердили суду, что признают себя виновными в соответствии с выдвинутыми обвинениями и просят рассмотреть дело в особом порядке, без исследования доказательств.

"Трубное дело"

О выявлении МВД России масштабных хищений в Санкт-Петербурге стало известно в ноябре 2012 года. Полицейские установили, что коррупционная схема включала поставку и монтаж труб, не соответствующих ГОСТу - бракованных или уже бывших в употреблении. Она осуществлялась через фирмы, подконтрольные участникам организованной группы, с использованием поддельных сертификатов качества заводов-производителей. По такой схеме было проложено 600 км некондиционных труб. По версии следствия, по результатам исполнения государственных контрактов в 2010 году чиновники и бизнесмены-подрядчики похитили более 48 млн руб.

В 2015 году с главного фигуранта "трубного дела", экс-главы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства города Олега Тришкина, были сняты обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с непричастностью к совершению преступления.

В настоящее время дело в отношении бывшего владельца компании "Петроком" Андрея Кадкина, выделенное в отдельное производство, также рассматривается судом.