В Молдавии по подозрению в коррупции арестованы 13 судей

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КИШИНЕВ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. 13 судей были арестованы в Молдавии 20 сентября в рамках спецоперации, которую проводят Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и прокуратура. Об этом сообщила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.
"На данный момент по подозрению в коррупции задержаны 13 судей и два судебных исполнителя. Операция продолжается. Разрешение на ее проведение дал Высший совет магистратуры", - сказала Старински.
Более подробную информацию она обещала предоставить после завершения операции.
Как отмечает местная пресса, с самого утра правоохранители проводят обыски в кабинетах и по месту жительства подозреваемых.