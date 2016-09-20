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В Молдавии по подозрению в коррупции арестованы 13 судей

Политика Борьба с коррупцией
20 сентября, 16:19 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий
Судьи были задержаны в ходе спецоперации, которую проводят Национальный антикоррупционный центр и прокуратура
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КИШИНЕВ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. 13 судей были арестованы в Молдавии 20 сентября в рамках спецоперации, которую проводят Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и прокуратура. Об этом сообщила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

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"На данный момент по подозрению в коррупции задержаны 13 судей и два судебных исполнителя. Операция продолжается. Разрешение на ее проведение дал Высший совет магистратуры", - сказала Старински.

Более подробную информацию она обещала предоставить после завершения операции.

Как отмечает местная пресса, с самого утра правоохранители проводят обыски в кабинетах и по месту жительства подозреваемых.

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