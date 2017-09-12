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Reuters: Эдинбург не рекомендовал шотландскому парламенту одобрять закон о Brexit

Международная панорама Brexit
12 сентября, 18:12 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, сентября. /ТАСС

Стоит отметить, что на референдуме о Brexit большая часть населения Шотландии и Северной Ирландии выступила за сохранение членства Великобритании в ЕС

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ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Автономное правительство в Эдинбурге не рекомендовало шотландскому парламенту одобрять закон об отмене действия общеевропейского законодательства на территории Великобритании, который был минувшей ночью принят Палатой общин британского парламента во втором чтении. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

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"Наряду с властями Уэльса шотландское правительство не может рекомендовать парламенту, чтобы он одобрил закон в его нынешней формулировке", - приводит агентство цитату из распространенного в шотландском парламенте документа с правительственными рекомендациями.

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен уже заявляла о том, что предлагаемый Лондоном формат Brexit вступает в противоречие с соглашением о делегировании полномочий властям автономных частей Великобритании, дозволяющих шотландскому, валлийскому и североирландскому парламентам самим определять внутреннюю политику в таких сферах, как здравоохранение и образование. И хотя эти парламенты и не обладают правом вето в вопросе регулирования процесса выхода Великобритании из Европейского союза, их отказ в поддержке этого процесса усилит конституционные противоречия, так как заставит правительство Великобритании демонстративно проигнорировать мнение автономий.

В своем отношении к выходу страны из ЕС четыре части Соединенного Королевства разделились пополам: на прошлогоднем референдуме большинство избирателей Англии и Уэльса поддержали Brexit, а существенно большая часть населения Шотландии и Северной Ирландии, наоборот, выступила за сохранение дальнейшего членства Великобритании в европейском сообществе.

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