Голодец рассказала гостям чемпионата профессий WorldSkills о своем трудовом опыте

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КРАСНОДАР, 16 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Ольга Голодец уже в школе освоила профессию телефониста, а в 18 лет научилась чинить автомобиль. Об этом во вторник зампредседателя правительства РФ рассказала на пленарном заседании в рамках Финала V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).
"Для меня очень важно, чтобы человек что-то умел делать своими руками, и я сама шила, я сама могла починить автомобиль. У нас (в семье) очень строго с этим было. В 18 лет я получила водительские права, и мой папа считал всегда, что ребенок должен уметь сам его починить", - сказала Голодец.
Она добавила, что уже в школе освоила профессию телефониста. "Когда мы учились в школе, у нас была система в Москве, она называлась "учебно-производственный комбинат", мы получали профессию. У меня была профессия мастер-телефонист, и я спокойно чинила телефоны", - отметила вице-премьер.
По ее словам, это всегда было очень интересно. "Я считала, что это такая красивая задачка. У нас были старые аппараты, и когда находишь, почему они не работают, получаешь удовольствие от жизни", - поделилась Голодец.
"Очень много вещей, которые я делала своими руками в жизни. Я очень дорожу тем, что это умею", - заключила вице-премьер.
16 мая в рамках финала V Национального чемпионаты "Молодые профессионалы" проходит главное мероприятие деловой программы - пленарное заседание, организованное совместно с ТАСС.