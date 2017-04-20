Зарплата губернатора НАО за прошлый год сократилась на 0,5 млн руб.

АРХАНГЕЛЬСК, 20 апреля. /ТАСС/. Зарплата губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Игоря Кошина за 2016 год сократилась на 500 тысяч рублей, до 4,72 млн руб., общий доход составил 11,445 млн руб., что почти в 3 раза меньше, чем годом ранее. Декларация о доходах главы региона опубликована на сайте администрации округа.

Как пояснили в пресс-службе администрации НАО, помимо зарплаты губернатора, 6,37 млн руб. доходов Кошина - это доход от ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, а также 297 тысяч руб. - проценты по банковским вкладам.

"За 2016 год губернатор дважды сократил расходы на содержание окружных чиновников, в результате чего его собственная зарплата сократилась на полмиллиона (в 2015 г. доход по основному месту работы был 5,290 млн руб.), то есть на 42 тыс. руб. ежемесячно", - пояснили в пресс-службе администрации НАО.

В собственности Кошина находится квартира в Нарьян-Маре, транспортных средств и земельных участков нет.

В 2015 году доходы Кошина составили 32,537 млн рублей, из них более 20 млн Кошин получил от продажи двух квартир - в Москве и Нарьян-Маре.

Кошин в 2001, 2005 и 2009 годах избирался депутатом Собрания депутатов НАО. С 2009 по 2012 год являлся председателем регионального парламента. С февраля 2012 года - член Совета Федерации (представитель от Собрания депутатов НАО). В феврале 2014 года президент РФ назначил Кошина врио губернатора НАО. В сентябре того же года он победил на выборах главы заполярного региона.