В Марокко проходит акция "Георгиевская ленточка"

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РАБАТ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Российские соотечественники в Марокко принимают активное участие в акции "Георгиевская ленточка", которая приурочена к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Рабате Василий Чечин.
По его словам, "акция проводится по инициативе РЦНК, посольства РФ в Марокко и усилиями ряда ассоциаций соотечественников, действующих в королевстве, включая "Русский дом в Марокко".
"Уже несколько дней акция "Георгиевская ленточка" идет в столице Марокко Рабате, потом она начнется в Фесе, - рассказал собеседник ТАСС. - Мы предлагаем ленточки всем желающим, но наибольший интерес все же проявляют наши соотечественники".
"Мы также занимаемся популяризацией этой акции, рассказываем марокканцам о содержании и целях проведения "Георгиевской ленточки", - отметил Чечин.
По словам директора РЦНК, по случаю 72-й годовщины Победы в конце текущей недели в Рабате пройдет акция "Бессмертный полк", затем она состоится в Фесе и Касабланке.
"В стенах Центра в столице королевства мы проведем выступления фольклорных коллективов, организуем фотовыставку, посвященную годовщине Победы, полевую кухню и ярмарку, - сообщил он. - Уверен, будет интересно. Приглашены все. Двери нашего центра открыты".