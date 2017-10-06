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Пострадавших подмосковном ДТП эвакуирует санавиация

Происшествия ДТП с автобусом под Коломной
6 октября, 19:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила профильным федеральным специалистам помогать коллегам из регионов в определении тактики лечения пострадавших

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Эвакуация пострадавших в крупном ДТП в Подмосковье осуществляется при помощи санавиации. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

"Эвакуация проводится в том числе с использованием санитарной авиации. Вся необходимая на текущий момент медицинская помощь пострадавшим оказывается", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова "поручила профильным федеральным специалистам оказывать необходимое содействие региональным коллегам в определении тактики лечения пострадавших".

В пятницу в 15:30 мск на 3-м км автодороги "Обход города Коломны" в связи со сложными погодными условиями водитель рейсового автобуса "MAN", следовавшего по маршруту Москва-Озеры, опрокинулся в кювет. Всего в автобусе находилось 39 пассажиров. По уточненной информации, в результате ДТП шесть человек погибли, 25 пассажиров, среди которых ребенок, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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