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Досрочное голосование на местных выборах в НАО начнется 30 августа

Политика Единый день голосования - 2017
29 августа, 18:29 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 29, августа. /ТАСС

Часть сельсоветов выберет только местных депутатов, а другая получит сразу два бюллетеня - и для главы, и депутатов

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АРХАНГЕЛЬСК, 29 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на местных выборах в Ненецком автономном округе (НАО) начнется со среды, 30 августа, в 10 муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Жители Пустозерского, Андегского, Карского и Омского сельсоветов получат на руки сразу два бюллетеня - и для главы, и депутатов поселкового совета. Избиратели Амдерминского, Великовисочного, Коткинского, Тиманского и Хоседа-Хардского сельсоветов выберут только местных депутатов. Проголосовать за кандидата в депутаты городского совета также досрочно могут жители избирательного округа №5 "Центральный" Нарьян-Мара", - говорится в сообщении.

Большая часть Ненецкого автономного округа расположена за Полярным кругом, относится к отдаленным и труднодоступным территориям. Наибольшая протяженность округа с севера на юг в материковой части - около 320 км, с запада на восток - 950 км. С большинством муниципальных образований НАО сообщение в летний период возможно только по воздуху.

Единым днем голосования в 2017 году определено 10 сентября. По прогнозам региональной избирательной комиссии, в выборах примут участие порядка 6 тысяч избирателей.

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