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Амур и его команда: 10 лет Приморскому Сафари-парку

Общество Экология
7 февраля, 18:50 UTC+3
Парк, ставший известным благодаря двум своим обитателям – тигру Амуру и козлу Тимуру – отмечает юбилей
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© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
©  Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
©  Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
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© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
©  Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
©  Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС

Во вторник, 7 февраля, Приморскому сафари-парку исполняется десять лет. Посетители заказника могут увидеть обитателей тайги без оград и решеток – в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания диких животных.

Парк стал широко известен благодаря двум своим обитателям – тигру Амуру и козлу Тимуру. История их необычной дружбы началась в ноябре прошлого года, когда парнокопытное привели в вольер хищника на съедение. Однако козел смог дать отпор тигру, и животные начали проводить время вместе на одной территории. За их совместным бытом можно было наблюдать в режиме онлайн – в вольере специально установили веб-камеры.

В конце января 2015 года друзья поссорились – тигр потрепал козла из-за его навязчивого и беспардонного поведения. Рана оказалась достаточно серьезной, и в конце апреля Тимур приехал на лечение в Московскую академию ветеринарной медицины имени Скрябина. После реабилитации козла отправили в Приморье, однако изолировали от Амура, так как хищник мог отвыкнуть от своего парнокопытного друга.

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