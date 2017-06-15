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Путин: экологические отчисления с граждан должны вводиться при общественном контроле

Общество Экология
15 июня, 13:39 дата обновления: 15 июня, 14:04 UTC+3 МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Президент РФ подчеркнул, что проблема свалок и утилизации отходов наиболее остро стоит в Московской и Тульской областях, а также в Татарстане

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Утилизационные сборы с промышленности и экологические отчисления с граждан должны вводиться при наличии общественного контроля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

 

 

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Глава государства пояснил, что проблема свалок и утилизации отходов наиболее остро стоит в Московской и Тульской областях, а также в Татарстане. Предполагается строительство четырех мусороперерабатывающих заводов для решения данной проблемы, три из них будут базироваться в Московской области.

"Нас промышленность все время просила не вводить эти сборы, так это обременяет экономику. Второе, что касается уже граждан, считается, что в условиях экономического кризиса люди не поймут эти сборы. Но люди поймут, если будут знать, куда идут деньги, - нужен общественный контроль", - заявил президент.

Путин добавил, что эффект таких отчислений не будет виден сразу, должно пройти время. Также он добавил, что закон о переработке отходов заработает с 1 января 2019 года.

Экологические правила

Президент РФ считает, что необходимо внести изменения в экологическое законодательство России, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность людей, проживающих на природоохранных территориях, либо рядом с ними. 

"То, что в таких условиях живут люди - это результат того, что не селили в свое время за экологическими нормами и строили жилье там, где его строить было нельзя. Безусловно, эту проблему решать нужно. Конечно, все должно быть в рамках разумного. Эти территории (остров Ольхон - прим. ред.), наверняка, еще защищены нашими международными обязательствами", - подчеркнул Путин.

По его словам, необходимо вносить изменения в правила и в действующие законы, которые позволили бы осуществлять согласованную с экологическими организациями хозяйственную деятельность, обеспечивающую нормальную, цивилизованную жизнедеятельность людей на этих территориях.

"Нужно будет внести изменения в эти законы, я для себя это пометил", - добавил Путин.

При этом он заострил внимание на том, что изменения должны прорабатываться совместно с экологическими организациями. "Повторяю - вместе с экологическими организациями, которые должны следить за тем, чтобы здесь мы не перестарались", - отметил президент.

В ходе прямой линии жители острова Ольхон, расположенного на Байкале, сообщили президенту, что из-за статуса водоохранной территории они лишены возможности охоты, выпаса скота. Кроме того, на острове люди вынуждены пользоваться водой из скважины низкого качества, а также лишены хорошей дороги из-за запрета рыть карьеры.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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