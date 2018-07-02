Росприроднадзор выявил в Ленобласти незаконную свалку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу выявил в Ленинградской области незаконную свалку, существующую под видом пункта для перегрузки мусора. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, в настоящее время компания-владелец полигона оштрафована, а также ей выдано предписание об устранении нарушений.

"По документам это пункт перегруза отходов, где из маленьких партий формируются большие для отправки на полигон. Наши инспекторы выявили, что фактически там просто складировался мусор", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что свалка располагалась в деревне Янино-1 Всеволожского района.

В ведомстве добавили, что площадь полигона составляет около 2 тыс. квадратных метров. В настоящее время владельцу полигона - компании "Всеволожскспецтранс" выписано два штрафа на 200 и 150 тыс. рублей за загрязнение воздуха и нарушение требований по обращению с отходами, а также выдано предписание об устранении нарушений.

"Инспекторы выедут для повторной проверки и контроля устранения нарушений", - отметили в Росприроднадзоре по Северо-Западному округу.

Как сообщалось ранее, в ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в июне, жители Ленинградской области пожаловались главе государства на проблему свалок в регионе. В частности, жалоба поступала на полигон "Новый Свет" в Гатчинском районе региона. Власти Ленинградской области позже сообщили, что свалка прекратит прием отходов в 2019 году.