Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязненным воздухом

МОСКВА, 4 юля. /ТАСС/. Роспотребнадзор назвал Бурятию регионом с самым загрязненным воздухом на основании данных соответствующих проб. В тройку "лидеров" вошли также Хабаровский край и Иркутская область. Такая информация представлена в докладе надзорного ведомства по итогам 2017 года.

В докладе Роспотребнадзора (имеется в распоряжении ТАСС) республика Бурятия имеет суммарный ранг 58, который складывается из показателей загрязненности в городе и в сельской местности.

Самые низкие показатели загрязненности воздуха, суммарный ранг равен единице, были зафиксированы в Магаданской области и Чеченской республике. Следом идут еще 12 субъектов: Амурская и Архангельская области, Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Новгородская область, Алтай, Калмыкия, Карелия, Мордовия, Смоленская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Санкт-Петербург находится на четвертом месте по уровню загрязнения воздуха в стране, а Москва на тринадцатом.