Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязненным воздухом

Общество Экология
4 июля, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, юля. /ТАСС

Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Бурятии, Хабаровском крае и Иркутской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 юля. /ТАСС/. Роспотребнадзор назвал Бурятию регионом с самым загрязненным воздухом на основании данных соответствующих проб. В тройку "лидеров" вошли также Хабаровский край и Иркутская область. Такая информация представлена в докладе надзорного ведомства по итогам 2017 года.

Смотрите также

Эксперты поставили под сомнение данные о влиянии загрязнения воздуха на здоровье

В докладе Роспотребнадзора (имеется в распоряжении ТАСС) республика Бурятия имеет суммарный ранг 58, который складывается из показателей загрязненности в городе и в сельской местности.

Самые низкие показатели загрязненности воздуха, суммарный ранг равен единице, были зафиксированы в Магаданской области и Чеченской республике. Следом идут еще 12 субъектов: Амурская и Архангельская области, Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Новгородская область, Алтай, Калмыкия, Карелия, Мордовия, Смоленская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Санкт-Петербург находится на четвертом месте по уровню загрязнения воздуха в стране, а Москва на тринадцатом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Алтай Чечня Карелия Бурятия Калмыкия Мордовия Санкт-Петербург Камчатский край Хабаровский край Амурская область Иркутская область Карачаево-Черкесия Смоленская область Магаданская область Год экологии в России Новгородская область Архангельская область Ямало-Ненецкий автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Дальневосточный леопард
Новые и расширяемые ООПТ России
Климат. О чем нас предупреждает планета
Воздействие изопропилбензола и сероводорода на человека
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
2
"Натали Турс" может аннулировать предзаказанные туры из-за разногласий с партнерами
3
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
4
Иностранных болельщиков ЧМ-2018 интересует, где спит Ленин и где станция метро с собачками
5
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
6
Суд Петербурга оштрафовал на 543 тыс. рублей аргентинца, торговавшего билетами на ЧМ-2018
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости