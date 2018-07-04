Эксперты назвали использование угля и транспортную нагрузку факторами загрязнения воздуха

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Отказ от использования угля при отоплении зданий, а также снижение транспортной нагрузки и переход на современные автомобили помогут регионам, в которых наблюдается значительное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, считают опрошенные ТАСС экологи и представители профильных министерств.

Согласно данным доклада Роспотребнадзора, по итогам 2017 года Бурятия стала регионом с самым загрязненным воздухом в РФ. Среди "лидеров" - Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым.

Изучив указанные данные, курские и иркутские экологи отметили, что информация Роспотребнадзора не отражает объективной картины в их регионах. Так, президент Молодежного благотворительного Фонда "Возрождение Земли Сибирской", Елена Творогова предположила, что в докладе "речь идет о загрязнении в каких-то отдельных городах, вероятнее всего промышленно развитых". Директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Виктор Барышников подчеркнул, что согласно рейтингам общественных организаций, в том числе "Зеленого патруля", регион стабильно входит в число субъектов по лучшему качеству окружающей среды.

Как сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов Бурятии, проблема негативного воздействия на атмосферный воздух действительно является одной из ключевых для региона. При этом загрязнение воздуха увеличивается в отопительный сезон из-за использования угля.

"Республиканские органы власти никак не могут повлиять на процесс "нормирования" вредных выбросов в атмосферный воздух: существующее федеральное законодательство [федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" №96-ФЗ] не требует от физических лиц получения специальной разрешительной документации для монтажа и дальнейшего использования котельной в жилом доме частного сектора", - отметили в министерстве.

В связи с этим местные власти рассчитывают перевести котельные частного сектора и объектов ЖКХ на использование брикетов. На данный момент в республике утвержден приоритетный проект, направленный на утилизацию отходов переработки древесины через производство пеллетов или брикетов. Также власти Бурятии планируют модернизировать ТЭЦ-2, что позволит закрыть 52 котельных и снизить вредные выбросы в атмосферу в 45 раз.

Всему виной транспортная нагрузка и некачественный бензин

Президент Крымской академии наук, руководитель общественной организации "Экология и мир" Виктор Тарасенко отметил в беседе с корр. ТАСС, что проблема с загрязненностью воздуха на полуострове связана в большей степени не с работой крупных химических предприятий в Красноперекопске и Армянске, а с возрастающей транспортной нагрузкой.

"Количество автомобилей в последние годы в Крыму увеличилось, растет поток туристов, который и дальше будет увеличиваться, также масса автобусов, которые перевозят пассажиров. Как с этим бороться? Мне кажется, необходимо внедрять экологически чистые виды транспорта, особенно в курортных зонах; это снизит загазованность", - сказал Тарасенко.

По словам президента Крымской академии наук, местные ученые уже предложили властям полуострова запустить пилотный проект по строительству струнного транспорта по технологии SkyWay. "Это, по сути, монорельс, который закрепляется на определенной высоте на специальных эстакадах, по которым курсируют вагончики, которые называются юникар. Работают они от электричества, пассажировместимость до 18 человек, развивают скорость до 100 км/ч на расстоянии в 300 км", - отметил Тарасенко.

Большое количество автомобилей в совокупности с низким качеством бензина, по мнению эколога, члена Бурятского регионального объединения по Байкалу Натальи Тумуреевой также существенно влияет на ситуацию с загрязнением воздуха в республике. Так, по данным ГИБДД, в 2017 году в Улан-Удэ было около 270 тысяч автомобилей на 450-500 тысяч человек населения. "Около 60 процентов этих машин - подержанные иномарки возрастом от 5 до 10 лет. Новые автомобили благосостояние населения не позволяет покупать", - пояснила Тумуреева, добавив, что еще один фактор загрязнения воздуха - бензин низкого качества.