Комитет Госдумы выявил, что "мусорные" тарифы в регионах различаются в 7 раз

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Размер тарифов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами различается в 7 раз - от 343 до 2023 рублей. Об этом заявил в четверг председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия"), рассказывая об итогах второго этапа проведенного депутатами мониторинга реформы обращения с отходами.

Ситуация в регионах

Самые низкие тарифы для населения установлены в Новгородской (343,81 руб./кубометр) и Астраханской областях (344,98 руб./кубометр), Краснодарском крае (429,72 руб./ кубометр) и Севастополе (426,46 руб./кубометр), самые высокие - на Чукотке (2023,64 руб./кубометр), Камчатке (929,42 руб./кубометр) и в Ставропольском крае (694,49 руб./ кубометр), сообщил парламентарий.

При этом, по словам Бурматова, на сегодняшний день установлено лишь 29 из 235 тарифов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) всего в 12 регионах РФ. Еще в 57 регионах в настоящее время идет процесс формирования тарифов.

"А в 16 регионах РФ даже не начали процесс формирования тарифов из-за незавершившейся процедуры выбора регоператоров", - констатировал политик. Среди них он назвал Москву, Пермский край, Самарскую, Волгоградскую и Еврейскую автономную области, Краснодарский и Красноярский края, Новосибирскую, Орловскую, Пензенскую области, Крым, Северную Осетию, Татарстан, Рязанскую, Томскую и Ульяновскую области.

Глава комитета отметил, что этими регионами нарушены сроки по согласованию тарифов, которые были установлены Минстроем до 1 июля.

По словам Бурматова, если региональные власти оперативно не завершат эту процедуру, то с начала следующего года они могут столкнуться с проблемами при вывозе мусора и обращении с отходами. "Без согласованного тарифа операторы просто не станут заниматься этой работой", - предупредил он.

Комментируя кратный разброс в величине тарифов, Бурматов предупредил, что профильный комитет Госдумы "будет детально разбираться в причинах такого разброса, для чего уже сегодня будет проведен видеоселектор с регионами, на котором будет рассмотрен этот вопрос". Участие в совещании примут также представители федеральных органов исполнительной власти.

Другие выявленные проблемы

Депутат также проинформировал, что проведенный комитетом мониторинг выявил еще целый ряд проблем, связанных с организацией обращения с отходами в регионах. "Это отсутствие эффективной государственной системы учета образующихся в стране ТКО и критическое положение дел со свалками и навалами, в частности их размещением на землях населенных пунктов, землях лесного фонда, землях сельхозназначения и иных землях, не предназначенных для их размещения", - пояснил он, уточнив, что речь идет о 10 тыс. 817 свалках на площади 5 тыс. 635 га и 38 тыс. 704 навалах на площади 3 тыс. 990 га.

Также Бурматов указал на "критический уровень исчерпаемости полигонов, в частности, в Астраханской, Калужской, Ленинградской, Московской, Орловской, Тверской областях, Республиках Бурятия, Башкирия, Кабардино-Балкария, Крым". Среди других выводов по итогам мониторинга - отсутствие официальных (лицензированых) организаций по обработке и утилизации ТКО в 44 субъектах РФ и отсутствие системы слежения за транспортными средствами, которые их перевозят. По словам парламентария, "невозможно исполнить требования законодательства об оснащении аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в связи с отсутствием необходимых подзаконных актов".

Ранее комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, озвучивая итоги первого этапа мониторинга, указал на отсутствие в регионах раздельного сбора мусора, публичных обсуждений территориальных схем размещения отходов и неопределенность с региональными операторами в ряде субъектов.