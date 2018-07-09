ОНФ: Самый большой "зеленый щит" в России создан вокруг Кировской области

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Кировская область лидирует в составленном активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) рейтинге регионов по площади созданных лесозащитных полос вокруг городов ("зеленых щитов"). Об этом рассказал в понедельник на пресс-конференции в Москве координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.

"Лидером является Кировская область: размер "зеленого щита" Кирова оставил 175 тыс. га", - сказал Гутенев.

По его словам, большие "зеленые щиты" созданы также в Ивановской (71,6 тыс. га), Тюменской (66,8 тыс. га), Рязанской (68 тыс. га) и Вологодской (65,8 тыс. га) областях.

Закон о "зеленом щите" вступил в силу с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Инициатором закона был ОНФ. Изначально планировалось создание "зеленого щита" только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.