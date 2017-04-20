ЦБ: банковская система Крыма создана

Музей истории Екатеринбурга открыл вакансию распугивателя голубейНовости Урала 20 апреля, 17:37
Концерн "Алмаз-Антей" запускает детско-юношеский турнир по футболу на Кубок БурчалкинаНовости партнеров 20 апреля, 17:34
Главный тренер клуба НХЛ "Баффало" Байлсма отправлен в отставкуСпорт 20 апреля, 17:29
Мерензон: ситуация с санкциями США в отношении главы FIDE Илюмжинова скоро разрешитсяСпорт 20 апреля, 17:20
Аксенов: заявления Украины о ситуации с правами татар в Крыму надуманыОбщество 20 апреля, 17:14
Треть американцев считает работу Трампа на посту президента неудовлетворительнойМеждународная панорама 20 апреля, 17:08
Тающий городской снег содержит токсичные веществаСоциальная ответственность 20 апреля, 17:01
СМИ: серебряный призер ОИ-2008 в прыжках в высоту Мэйсон погиб в ДТПСпорт 20 апреля, 16:52
Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ попросила усилить допинг-контрольСпорт 20 апреля, 16:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯЛТА, 14 апреля. /ТАСС/. Банковская система Крыма создана и обеспечивает потребность жителей региона. Об этом заявила управляющий отделением Банка России по республике Ирина Яблучанская, выступая в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
"В целом, я считаю, что банковская система Крыма создана. Если брать по индексу обеспеченности банковскими услугами, то по России это 0,25, в Крыму где-то 0,23. То есть в Крыму уже достаточно кредитных организаций, и банковская система создана: три банка, семь филиалов и 435 внутренних структурных подразделений", - уточнила Яблучанская.
По ее словам, на объем привлеченных банками депозитов физических лиц в регионе составляет 90 млрд руб.
"У нас идет рост микрофинансирования стремительный, где-то с момента нашего вливания в финансовую систему Российской Федерации на 200% рост микрофинансирования. Но когда нет базы, когда бизнес строится с нуля, это не вызывает беспокойства. Это под пристальным вниманием регулятора, мы отслеживаем все эти компании", - заявила Яблучанская.
При этом глава отделения ЦБ по Крыму отметила, что закредитованности в регионе пока не фиксируется.
"В России одна тенденция - там, действительно, закредитованность: залоги есть, кому надо было получить кредиты, их уже получили. А здесь еще пока залоги только начинают формироваться, поэтому здесь еще не может быть закредитованности", - сказала она.
III ЯМЭФ проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.