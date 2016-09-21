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Власти Кубани представят на форуме в Сочи проект по строительству 11 яхтенных марин

Экономика и бизнес
21 сентября, 13:24 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, августа. /ТАСС
Авторы проекта предполагают, что его реализация позволит создать на Черном море район интенсивного яхтинга
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© Александр Демьянчук/ТАСС

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Проект по строительству 11 яхтенных марин в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе представят власти Краснодарского края на Международном инвестиционном форуме "Сочи-2016". Об этом сообщили сегодня в пресс-службе администрации региона.

"Проект предполагает строительство рекреационных объектов - марин в прибрежных городах Краснодарского края. В рамках первой очереди планируется строительство 11 марин вместимостью от 150 до 600 яхт в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе. Ориентировочная стоимость строительства марин составляет порядка 230 млрд рублей. Срок возврата инвестиций по каждому объекту - 7-12 лет", - говорится в сообщении ведомства.

Авторы проекта предполагают, что его реализация позволит создать на Черном море район интенсивного яхтинга, который привлечет туристов и судовладельцев. Уже есть схема дислокации марин, проектные материалы прошли первичные согласования в минприроды, в кубанском бассейновом водном управлении, а также с администрациями муниципалитетов, на территории которых планируется размещение объектов.

XV Международный инвестиционный форум "Сочи-2016" пройдет с 29 сентября по 2 октября. Кубань представит на нем порядка 400 проектов: по созданию промышленных парков, строительству платных автомобильных дорог, развитию альтернативной энергетики, по использованию бальнеоресурсов региона - геотермальных и минеральных вод, а также лечебных грязей.

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