Рыночные метры: что нужно знать о новом налоге на недвижимость

С 1 января 2015 года налог на имущество физических лиц в 28 регионах России начал рассчитываться исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. Речь идет о налогах, которые граждане платят за квартиры, дома, гаражи, машиноместа и строящееся жилье. В настоящий момент налогоплательщики начали получать первые уведомления по выплате налога за 2015 год.

О том, сколько теперь придется платить собственнику недвижимости, и какие предусмотрены льготы - в специальном материале ТАСС.

Как было раньше и что теперь

До 2015 года размер налога на недвижимость зависел от ее инвентаризационной стоимости, то есть основанной на цене строительства здания без учета расположения объекта. Эти оценки были далеки от рыночных, что приводило к возникновению ситуаций, когда элитное жилье оказывалось дешевле бюджетного.

Кадастровая стоимость жилья, из которой исходят новые правила налогообложения, учитывает рыночные факторы оценки, поэтому является относительно справедливой. Размер налога от кадастровой стоимости существенно выше налога от стоимости инвентаризационной.

Кого касается новый налог

Налоговое уведомление за 2015 год получат только жители 28 регионов России. Остальные субъекты будут внедрять новую систему вплоть до 2020 года, когда успеют утвердить кадастровую стоимость объектов и выпустить соответствующий законодательный акт.

Среди "первопроходцев": Москва и Московская область, Бурятия, Татарстан, Ингушетия, Мордовия, Карачаево-Черкесия, Коми, Удмуртия, Башкирия, Новгородская, Сахалинская, Амурская, Магаданская, Новосибирская, Ивановская, Владимирская, Нижегородская, Самарская, Тверская, Ярославская, Рязанская, Архангельская, Псковская и Пензенская области, а также в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и Забайкальский край.

Что влияет на размер налога

На размер налоговой выплаты влияют одновременно несколько факторов:

Кадастровая (приближенная к рыночной) стоимость недвижимости .

. Налоговый вычет - показатель, уменьшающий налогооблагаемую базу. В данном случае уменьшается количество метров, облагаемых налогом.

Предусмотренный новыми правилами налоговый вычет предполагает, что налогом не облагается:

20 квадратных метров в квартире

10 квадратных метров в комнате, если речь идет о коммунальной квартире

50 квадратных метров в жилом доме

Как пояснили в ФНС, вычет положен только для одного объекта недвижимости. Если налогоплательщик - владелец нескольких квартир, для вычета необходимо выбрать одну и до 1 ноября 2016 года уведомить об этом налоговиков. По умолчанию в ФНС применят вычет к квартире с максимальной налоговой выплатой.

Власти муниципальных образований и городов Москвы и Санкт-Петербурга могут увеличивать размеры налоговых вычетов.

Налоговая ставка - основной фактор влияния на сумму налога. Является величиной налоговых начислений на единицу налогооблагаемой базы.

Cтавка налога зависит от кадастровой стоимости объекта и различается в зависимости от региона и муниципалитета. Вместе с тем, законом ограничены предельные ставки по разным видам объектов недвижимости.

Ставка налога для Москвы Кадастровая стоимость Ставка до 10 млн рублей 0,1% 10-20 млн рублей 0,15% 20-50 млн рублей 0,2% 50-300 млн рублей 0,3% более 300 млн рублей 2%

Уточнить параметры налоговых вычетов и налоговой ставки для каждого региона РФ можно на сайте ФНС.

Кроме того, на размер выплаты влияет понижающий коэффициент, предусмотренный правительством с целью обеспечить плавность перехода к новой системе налогообложения. На 2015 год он составляет 0,2, на 2016- 0,4, на 2017 - 0,6, 2018 - 0,8. При расчете налога за 2019 год этот коэффициент применяться не будет.​

​Существуют ли льготы

Законом предусмотрены льготы для 15 категорий граждан.

Полностью освобождаются от уплаты налога на имущество, но только по одному объекту каждого вида, пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, чернобыльцы, владельцы творческих мастерских, а также хозяева построек площадью не более 50 квадратных метров, расположенных на землях для личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Как получить льготу

Для освобождения от уплаты налога нужно подать заявление и представить подтверждающие право на льготу документы. Как отмечают ФНС, заявление можно подать на сайте налоговой службы через личный кабинет налогоплательщика.

Если имущество находится в долевой собственности

Налог на имущество, которым владеют несколько собственников, выплачивается каждым из них согласно их доле.

Если жилье принадлежит несовершеннолетнему

Налоговые выплаты за несовершеннолетних владельцев имущества осуществляют родители, усыновители, попечители или опекуны.

Сроки уплаты налога и способы это сделать

Налог на имущество физических лиц необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2016 года

Сумму налога рассчитывает ФНС, после чего направляет по адресу места жительства налогоплательщика соответствующее уведомление

В утвержденной форме налогового уведомления при расчете налога в графе "налоговая база" будет указано наименование "К" - кадастровая стоимость, причем уже с учетом размера налогового вычета. То есть, самостоятельно рассчитывать налог не придется.

Помимо стандартного способа оплаты налога посредством полученного заказным письмом уведомления ФНС можно воспользоваться онлайн-сервисами, доступными на сайте налоговой службы через Личный кабинет налогоплательщика. Сервисы позволяют сформировать квитанцию для оплаты с помощью наличных средств, а также дают возможность безналичной оплаты.

Что делать, если уведомление не пришло

Уведомления направляются налогоплательщикам с апреля по сентябрь, но не позднее, чем за 30 дней до наступления даты платежа. В случае, если уведомление не пришло, необходимо обратиться в налоговую службу и сообщить о наличии недвижимого имущества.

Как рассчитать налог онлайн

Для самостоятельного расчета размера выплаты можно воспользоваться Налоговым калькулятором , предоставленным ФНС. Для подсчета вам необходимо указать характеристики объекта недвижимости, его кадастровую стоимость, и размер доли владения.

, предоставленным ФНС. Для подсчета вам необходимо указать характеристики объекта недвижимости, его кадастровую стоимость, и размер доли владения. Уточнить кадастровую стоимость можно на сайте Росреестра , указав адрес объекта.

, указав адрес объекта. Для собственников имущества в Москве полезным будет Налоговый калькулятор , разработанный Департаментом экономической политики и развития.

, разработанный Департаментом экономической политики и развития. Вместе с тем, эти расчеты не являются официальными. Окончательный размер выплаты уточняется в ФНС.

Пример расчета:

Иванов Иван Иванович владеет квартирой в Москве площадью 60 квадратных метров. Кадастровая стоимость жилья - 6 000 000 рублей. Для того, чтобы определить величину налогового вычета, необходимо рассчитать стоимость квадратного метра.

В данном случае она составляет 100 000 рублей. Таким, образом, налоговый вычет составит 2 000 000 (100 000 х 20). Таким образом уменьшенная кадастровая стоимость - 4 000 000. Налоговая ставка, установленная в Москве - 0,1%. Таким образом, величина налога от кадастровой стоимости составляет 4000.

Для окончательного расчета необходимо применить формулу, включающую такие показатели как налог на инвентаризационную стоимость (выплачиваемый до 2015 года) и понижающий коэффициент.

В случае собственности Ивана Ивановича Иванова налог на инвентаризационную стоимость составляет 300 рублей.

Формула окончательного расчета: Налог на имущество = (Налог от кадастровой стоимости - Налог от инвентаризационной стоимости) х понижающий коэффициент + Налог от инвентаризационной стоимости

Иванов Иван Иванович в 2016 году заплатит 1040 рублей в качестве налога на имущество.