Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инвестор кемпинг-парка в Ростове отказался строить его из-за бездействия городских властей

Экономика и бизнес
26 августа, 16:47 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
"Мы не отказывались от проекта, нам просто не дали его реализовывать", - подчеркнул вице-президент компании Don-Plaza Андрей Демишин
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Компания Don-Plaza, которая собиралась строить кемпинг-парк за 3,5 млрд рублей в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года, отказалась от этого намерения из-за бездействия городских властей. Об этом ТАСС сообщил вице-президент компании Don-Plaza Андрей Демишин.

В конце июля 2016 года заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам экономики Сергей Раздорский заявил, что компания Don-Plaza отказалась от строительства кемпинг-парка из-за финансовых соображений.

"Предыдущее руководство (горадминистрации - прим. ТАСС), которое тогда эти вопросы курировало, побоялось брать на себя ответственность. Они опасались, того, что нужно включить нас в 518 постановление (правительства РФ о подготовке к проведению в 2018 году в России чемпионата мира по футболу - прим. ТАСС). Они нам сказали: а вдруг вы не сделаете, а мы за это будем отвечать? На тот момент весь вопрос и закончился, и говорить о том, что мы отказались от этого проекта по причине отсутствия средств - совершенно неправильно", - сказал Демишин.

"Мы не отказывались от проекта, нам просто не дали его реализовывать", - добавил он.

История вопроса

Для реализации проекта были приглашены специалисты из Голландии - международный консультант De Oranjecamping, который обладает 10-летним опытом успешной организации кемпингов по всему миру, в частности для чемпионата Европы по футболу 2004, 2008, 2012 годов и чемпионата мира по футболу 2006, 2010, 2014 годов. Совместно с Федеральным центром проектного финансирования (ФЦПФ, группа Внешэкономбанка) в 2014 году было подписано соглашение о намерениях по формированию инвестиционного проекта "Строительство туристического кемпинга-парка "Казачья станица"

Читайте также новости по теме:
ЧМ-2018 по футболу
© Петр Ковалев/ТАСС
Власти: смета строительства стадиона в Петербурге не увеличится после смены генподрядчика
Власти города: угрозы срыва сроков строительства арены в Петербурге нет, она готова на 85%
Кержаков: надеюсь, что мне удастся забить гол на ЧМ-2018 в России

По словам Демишина, Don-Plaza в 2014 году нашла партнера для реализации проекта - голландскую компанию "Амстердам-Арена" и ожидала оформления правоустанавливающих документов на формирование земельного участка.

Строительство кемпинг-парка "Казачья станица" должно было проходить по принципу частно-государственного партнерства и начаться в 2014 году в левобережной зоне реки Дон неподалеку от будущего стадиона. Предполагалось, что в его состав войдут развлекательный центр, биопарк, спортивный парк, ярморочно-фестивальная зона, кемпинг на 3 тыс. мест и 2 паркинга.

"Проект рассматривался в очень конкретном месте. Согласно требованиям ФИФА, кемпинг должен быть в пешеходной зоне доступности от стадиона. Сложности сводились к тому, что эта территория относилась к так называемой зоне городских лесов. И там какие-то капитальные сооружения не допускались, если бы этот проект не относился к чемпионату мира", - пояснил Демишин.

Чего ждать

Проект кемпинг-парка был исключен из списка инвестиционных проектов, который находится на контроле у мэрии города. Сейчас им никто не занимается. Но инвестор не исключает его появление в будущем.

"В рамках будущего этого проекта, его продвижения и позиционирования, нам было очень важно, чтобы он уже функционировал к чемпионату мира по футболу и о нем стало известно не только на региональном уровне. Я убежден, что подобного рода проект Ростову стратегически будет интересен. Но если начинать такой проект реализовывать после мундиаля, то нужно смотреть с оглядкой на туристический поток в город, который чемпионат должен начать формировать. Плюс - мы не можем не брать во внимание удорожание любых инвестпроектов в связи с санкциями и курсом валюты", - сказал Демишин.

"Сейчас по этому поводу никаких намерений - участка нет, сроки все пропущены. Никто не возьмется что-то сделать к чемпионату - это невозможно. Партнеры отнеслись к этому с сожалением, так как какие-то деньги были потрачены и время. Люди приезжали в Ростов, мы с ними осматривали площадку, подписывали документы, проводили исследования, составляли модель, разрабатывали концепцию", - сказал инвестор.

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
ЧМ-2018 по футболу
В других СМИ
Реклама
Фото
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
2
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"
3
Центр подмосковных Люберец перекрыт из-за подозрительного предмета
4
Глава профильного комитета Госдумы с понимаем относится с идее курортного сбора
5
Россия первая в мире успешно испытала детонационный жидкостный ракетный двигатель
6
Экс-офицер ФСО и вице-президент союза десантников РФ арестованы по делу Шакро Молодого
7
Рыночные метры: что нужно знать о новом налоге на недвижимость
Темы дня
Реклама