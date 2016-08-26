Инвестор кемпинг-парка в Ростове отказался строить его из-за бездействия городских властей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Компания Don-Plaza, которая собиралась строить кемпинг-парк за 3,5 млрд рублей в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года, отказалась от этого намерения из-за бездействия городских властей. Об этом ТАСС сообщил вице-президент компании Don-Plaza Андрей Демишин.

В конце июля 2016 года заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам экономики Сергей Раздорский заявил, что компания Don-Plaza отказалась от строительства кемпинг-парка из-за финансовых соображений.

"Предыдущее руководство (горадминистрации - прим. ТАСС), которое тогда эти вопросы курировало, побоялось брать на себя ответственность. Они опасались, того, что нужно включить нас в 518 постановление (правительства РФ о подготовке к проведению в 2018 году в России чемпионата мира по футболу - прим. ТАСС). Они нам сказали: а вдруг вы не сделаете, а мы за это будем отвечать? На тот момент весь вопрос и закончился, и говорить о том, что мы отказались от этого проекта по причине отсутствия средств - совершенно неправильно", - сказал Демишин.

"Мы не отказывались от проекта, нам просто не дали его реализовывать", - добавил он.

История вопроса

Для реализации проекта были приглашены специалисты из Голландии - международный консультант De Oranjecamping, который обладает 10-летним опытом успешной организации кемпингов по всему миру, в частности для чемпионата Европы по футболу 2004, 2008, 2012 годов и чемпионата мира по футболу 2006, 2010, 2014 годов. Совместно с Федеральным центром проектного финансирования (ФЦПФ, группа Внешэкономбанка) в 2014 году было подписано соглашение о намерениях по формированию инвестиционного проекта "Строительство туристического кемпинга-парка "Казачья станица"

По словам Демишина, Don-Plaza в 2014 году нашла партнера для реализации проекта - голландскую компанию "Амстердам-Арена" и ожидала оформления правоустанавливающих документов на формирование земельного участка.

Строительство кемпинг-парка "Казачья станица" должно было проходить по принципу частно-государственного партнерства и начаться в 2014 году в левобережной зоне реки Дон неподалеку от будущего стадиона. Предполагалось, что в его состав войдут развлекательный центр, биопарк, спортивный парк, ярморочно-фестивальная зона, кемпинг на 3 тыс. мест и 2 паркинга.

"Проект рассматривался в очень конкретном месте. Согласно требованиям ФИФА, кемпинг должен быть в пешеходной зоне доступности от стадиона. Сложности сводились к тому, что эта территория относилась к так называемой зоне городских лесов. И там какие-то капитальные сооружения не допускались, если бы этот проект не относился к чемпионату мира", - пояснил Демишин.

Чего ждать

Проект кемпинг-парка был исключен из списка инвестиционных проектов, который находится на контроле у мэрии города. Сейчас им никто не занимается. Но инвестор не исключает его появление в будущем.

"В рамках будущего этого проекта, его продвижения и позиционирования, нам было очень важно, чтобы он уже функционировал к чемпионату мира по футболу и о нем стало известно не только на региональном уровне. Я убежден, что подобного рода проект Ростову стратегически будет интересен. Но если начинать такой проект реализовывать после мундиаля, то нужно смотреть с оглядкой на туристический поток в город, который чемпионат должен начать формировать. Плюс - мы не можем не брать во внимание удорожание любых инвестпроектов в связи с санкциями и курсом валюты", - сказал Демишин.

"Сейчас по этому поводу никаких намерений - участка нет, сроки все пропущены. Никто не возьмется что-то сделать к чемпионату - это невозможно. Партнеры отнеслись к этому с сожалением, так как какие-то деньги были потрачены и время. Люди приезжали в Ростов, мы с ними осматривали площадку, подписывали документы, проводили исследования, составляли модель, разрабатывали концепцию", - сказал инвестор.

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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