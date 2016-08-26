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Инвестор рассчитывает в течение 7 лет окупить пятизвездочный отель Hyatt в Ростове-на-Дону

Экономика и бизнес
26 августа, 16:50 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
По словам вице-президента компании Андрея Демишина, у города "колоссальный потенциал для развития бизнеса", потому в компании смотрят на перспективы опитимистично
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Компания Don-Plaza, которая является основным инвестором строящегося в Ростове-на-Дону пятизвездочного отеля Hyatt, рассчитывает выйти на окупаемость в течение семи лет после запуска гостиницы. Об этом ТАСС сообщил вице-президент компании Андрей Демишин.

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"Для гостиниц первые три года - это период вхождения в рынок. Нормальным сейчас для инвесторов считается окупаемость в переделах семи лет. Мы понимаем, что качество этого проекта таково, что это проект номер один в регионе на очень длительную перспективу не только с точки зрения строительства, инженерного оснащения и проектных решений, но и присутствия бренда Hyatt", - сказал Демишин.

По его словам, компания оптимистично смотрит на перспективы отеля.

"2018 год в силу чемпионата мира по футболу и первого полного года работы показательным не является. По (бизнес - прим. ТАСС) модели у нас в 2019 году по сравнению с 2018 годом идет небольшой отток, а после - постепенный рост. По третьему году можно судить об успешности проекта, 2020 год будет показательным. У Ростова-на-Дону колоссальный потенциал для развития бизнеса, особенно в связи с подготовкой транспортной инфраструктуры к чемпионату мира, поэтому мы оптимистично смотрим на перспективы", - сказал собеседник агентства.

Hyatt Regency Rostov Don-Plaza является одним из объектов ЧМ-2018 и строится в центре города с 2010 года, по оценкам Демишина, готов на 80%. Ввод отеля в эксплуатацию неоднократно переносился из-за изменений курсов валюты и удорожания проекта. На 18 этажах будут располагаться 188 гостиничных номеров, 37 апартаментных, торговый центр, кафе и рестораны, фитнес-клуб и зона SPA, автостоянка на 223 места. Окончательная стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей - это на 2 млрд рублей больше, чем планировалось изначально.

Для окончания строительства требуется около 2 млрд рублей, сейчас ведется поиск со-инвестора. При благоприятном исходе первые постояльцы должны заселиться в гостиницу осенью 2017 года.

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