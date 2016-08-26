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Apple создаст приложение для обработки и обмена видео

Экономика и бизнес
26 августа, 13:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, августа. /ТАСС
В приложении можно будет редактировать видеоролики с помощью фильтров и делиться с другими пользователями
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© Bruno Vincent/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Корпорация Apple разрабатывает приложение, которое позволит снимать и редактировать короткие видео и обмениваться роликами через соцсети, сообщает Bloomberg. 

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По словам сотрудников Apple, по функционалу приложение будет напоминать Instagram и Snapchat. В заявлении говорится, что компания намерена "извлечь максимальную выгоду из популярности соцсетей". Apple ориентируется на молодых людей, которые тратят до 50 минут в день на соцсети. 

 "Друзья смогут видеть текстовые сообщения, электронную почту, видеоролики и фото", - пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление Apple.

Приложение будет либо доступно для скачивания в AppStore, либо выпущено как автоматическое дополнение к камере устройств Apple.

Сообщается, что над программой работает команда, создавшая Final Cut Pro и iMovie.

Корпорация Apple. Досье

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