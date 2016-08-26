Apple создаст приложение для обработки и обмена видео

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НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Корпорация Apple разрабатывает приложение, которое позволит снимать и редактировать короткие видео и обмениваться роликами через соцсети, сообщает Bloomberg.
По словам сотрудников Apple, по функционалу приложение будет напоминать Instagram и Snapchat. В заявлении говорится, что компания намерена "извлечь максимальную выгоду из популярности соцсетей". Apple ориентируется на молодых людей, которые тратят до 50 минут в день на соцсети.
"Друзья смогут видеть текстовые сообщения, электронную почту, видеоролики и фото", - пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление Apple.
Приложение будет либо доступно для скачивания в AppStore, либо выпущено как автоматическое дополнение к камере устройств Apple.
Сообщается, что над программой работает команда, создавшая Final Cut Pro и iMovie.