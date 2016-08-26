Воронков: глава Минэнерго РФ и генсек ОПЕК в конце сентября обсудят заморозку нефтедобычи

ВЕНА, 26 августа. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак и генеральный секретать ОПЕК Мухамед Баркиндо могут провести встречу на энергофоруме в Алжире 26-28 сентября. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель РФ при ОПЕК Владимир Воронков после встречи с главой картеля.

"Договорились относительно прямых контактов Буркиндо и Новака в ближайшее время, что это будет иметь место в ходе Международного энергетического форума в Алжире 26-28 сентября", - сказал он.

По словам дипломата, в ходе встречи генсеку было передано письмо от Новака, в котором содержалось предложение "сохранить и повысить уровень взаимодействия между сторонами, в частности, по линии координаторов диалога и экспертных встреч".

"Это было воспринято позитивно", - добавил Воронков.

"Со стороны ОПЕК была также отмечена большая и полезная работа по подготовке встреч по заморозке уровня добычи и подтверждена актуальность работы по этой теме", - сообщил постоянный представитель.

Постпред России при ОПЕК заявил, что картель и РФ считают актуальным обсуждение заморозки объемов добычи нефти.

"Вопрос актуальный и обсуждается. В ходе ближайших контактов этот вопрос также будет обсуждаться", - сказал он.

По словам Воронкова, генсек ОПЕК Баркиндо заинтересован в развитии диалога с РФ и имеет на это мандат стран картеля.

"Баркиндо очень заинтересован в поддержании и развития контактов и имеет на это мандат государств ОПЕК. Отношения будут развиваться и очень активно", - сказал он.

Российский дипломат добавил, что в картеле рассчитывают на то, что "диалог будет небесполезным".

"Мы со своей стороны будем делать все, чтобы контакты проходили на динамичном уровне", - резюмировал Воронков.

В конце сентября в Алжире состоится Международный энергетический форум, в рамках которого страны - экспортеры нефти намерены провести переговоры о "заморозке" добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.

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