Воронков: глава Минэнерго РФ и генсек ОПЕК в конце сентября обсудят заморозку нефтедобычи

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ВЕНА, 26 августа. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак и генеральный секретать ОПЕК Мухамед Баркиндо могут провести встречу на энергофоруме в Алжире 26-28 сентября. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель РФ при ОПЕК Владимир Воронков после встречи с главой картеля.
"Договорились относительно прямых контактов Буркиндо и Новака в ближайшее время, что это будет иметь место в ходе Международного энергетического форума в Алжире 26-28 сентября", - сказал он.
По словам дипломата, в ходе встречи генсеку было передано письмо от Новака, в котором содержалось предложение "сохранить и повысить уровень взаимодействия между сторонами, в частности, по линии координаторов диалога и экспертных встреч".
"Это было воспринято позитивно", - добавил Воронков.
"Со стороны ОПЕК была также отмечена большая и полезная работа по подготовке встреч по заморозке уровня добычи и подтверждена актуальность работы по этой теме", - сообщил постоянный представитель.
Постпред России при ОПЕК заявил, что картель и РФ считают актуальным обсуждение заморозки объемов добычи нефти.
"Вопрос актуальный и обсуждается. В ходе ближайших контактов этот вопрос также будет обсуждаться", - сказал он.
По словам Воронкова, генсек ОПЕК Баркиндо заинтересован в развитии диалога с РФ и имеет на это мандат стран картеля.
"Баркиндо очень заинтересован в поддержании и развития контактов и имеет на это мандат государств ОПЕК. Отношения будут развиваться и очень активно", - сказал он.
Российский дипломат добавил, что в картеле рассчитывают на то, что "диалог будет небесполезным".
"Мы со своей стороны будем делать все, чтобы контакты проходили на динамичном уровне", - резюмировал Воронков.
В конце сентября в Алжире состоится Международный энергетический форум, в рамках которого страны - экспортеры нефти намерены провести переговоры о "заморозке" добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.
Динамика цен на нефть c 2014 года