ВВП РФ в январе-июле 2016 г. сократился на 0,9%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. ВВП РФ в январе-июле 2016 года сократился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщается в мониторинге Минэкономразвития России.

"После последовательного трехмесячного замедления экономического спада годовые темпы снижения ВВП, по оценке Минэкономразвития России, в июле вновь ускорились. ВВП в июле оказался ниже прошлогоднего на 0,7% после 0,6% в мае и 0,5% в июне", - отмечает министерство.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев уже сообщал, что спад ВВП России за январь-июль 2016 года составил 0,9%. По его словам, небольшой рост ВВП, возможно, будет наблюдаться в августе.

Согласно предыдущему мониторингу Минэкономразвития, в первом полугодии происходило последовательное замедление экономического спада. Так, если в первом квартале снижение ВВП составляло 1,2% к соответствующему периоду прошлого года, то во втором квартале - 0,6%.

По оценке Минэкономразвития, снижение ВВП РФ за первое полугодие составило 0,9% к соответствующему периоду 2015 года.

Спад в июле

При этом ВВП России в июле снизился на 0,1% со снятой сезонностью в месячном выражении, говорится в мониторинге Минэкономразвития.

"По оценке Минэкономразвития России, после стабилизации в мае - июне сезонно сглаженный показатель ВВП снизился в июле на 0,1% (месяц к месяцу), что в большей степени связано с отрицательной динамикой обрабатывающих производств и оптовой торговли", - отмечает МЭР.

Сальдо торгового баланса

При этом положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июле снизилось на 48%, до $52 млрд.

"Положительное сальдо торгового баланса в январе-июле 2016 г., по оценке, составило $52 млрд, относительно января-июля 2015 г. снизилось на 48%", - говорится в документе.

При этом, по данным Минэкономразвития, экспорт товаров в январе-июле 2016 г. составил $151,9 млрд и снизился на 27,3% к аналогичному периоду прошлого года. Импорт товаров в январе-июле 2016 г. составил $99,9 млрд и снизился на 8,4% к аналогичному периоду 2015 г.

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал в РФ во II квартале с очисткой от сезонности снизились на 1%.

"Замедление отрицательной динамики показателя по отношению к первому кварталу (-3,9% вместо -4,8% соответственно по отношению к аналогичному периоду предыдущего года) во многом связано с эффектом базы, в то время как динамика, очищенная от сезонного и календарного факторов, по оценке Минэкономразвития, сохраняется второй квартал подряд на уровне -1%. В целом за полугодие снижение составило 4,3%", - следует из документа МЭР.

Ранее Росстат констатировал, что инвестиции в основной капитал в РФ в первом полугодии 2016 г. сократились по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. на 4,3%, что в абсолютном выражении составило 5,3 трлн руб.

При этом темпы сокращения инвестиций в первом полугодии 2016 г. замедлились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Так, в январе - июне 2015 г. этот показатель снизился на 7,3%, говорилось в материалах Росстата.

Алексей Улюкаев ранее прогнозировал, что спад инвестиций в основной капитал РФ в 2016 г. будет на уровне 3-3,5%. Ранее ЦБ РФ прогнозировал, что инвестиции в основной капитал продолжат снижаться, что будет обусловлено негативными ожиданиями экономических агентов относительно перспектив российской экономики и жесткими условиями кредитования.

Снижение оборота розничной торговли

В МЭР отметили, что снижение оборота розничной торговли РФ с исключением сезонности оказалось минимальным с начала 2015 года и составило в июле 0,1%.

"Несмотря на усугубление негативных тенденций в доходах населения, положительным моментом стала динамика оборота розничной торговли: зафиксированное в июле снижение оборота розничной торговли с исключением сезонного фактора оказалось минимальным с начала 2015 года и составило 0,1% (месяц к месяцу)", - говорится в документе.

По данным Минэкономразвития, динамика оказания платных услуг населению с исключением сезонного фактора в июле вернулась в область положительных значений и показала рост на 0,3% к предыдущему месяцу.

Ранее сообщалось, что в июне снижение оборота розничной торговли с исключением сезонного фактора замедлилось до 0,3% после 0,6% в мае текущего года. Платные услуги населению (с исключением сезонного фактора) в июне снизились на 0,7%.

Сокращение индекса промпроизводства

Сезонно сглаженный индекс промпроизводства в июле сократился на 0,5% по сравнению с июнем.

"Сезонно сглаженный индекс промышленного производства, рассчитываемый Минэкономразвития России, после роста на 0,3% месяц к месяцу в июне вновь вышел в область отрицательных значений и составил -0,5%", - говорится в мониторинге МЭР.