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МЭР: норма сбережений россиян в июле снизилась до 12,1% от доходов

Экономика и бизнес
26 августа, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
При этом реальная заработная плата работников в июле выросла на 0,6% по сравнению с июлем 2015 года
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Показатель нормы сбережений россиян с исключением сезонного фактора в июле 2016 года составил 12,1% от располагаемых доходов против 13,2% в июне. Об этом сообщается в мониторинге Минэкономразвития РФ по итогам января-июля 2016 года.

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"Норма сбережений с исключением сезонного фактора в июле составила 12,1% от располагаемых доходов, обновив годовой минимум. На фоне снижения нормы сбережений в июле текущего года сокращение розничного товарооборота замедлилось до 5% в годовом выражении с 5,9 % (в годовом выражении) в июне", - говорится материалах министерства.

Реальная заработная плата работников в июле выросла на 0,6% по сравнению с июлем 2015 года.

"Реальная заработная плата демонстрирует рост третий месяц подряд. В целом за январь-июль реальная заработная плата сохранилась на уровне аналогичного периода 2015 года", - отмечает Минэкономразвития.

Сокращение реальных располагаемых доходов в июле оказалось на уровне апреля - максимального снижения, зафиксированного в этом году (-7 % в годовом выражении).

"Как следствие, сокращение доходов за январь-июль текущего года увеличилось до 5,3% к соответствующему периоду предыдущего года", - указывается в мониторинге.

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