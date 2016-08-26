Антимонопольный регулятор ФРГ одобрил сделку по приобретению BP доли в СП с "Роснефтью"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Антимонопольный регулятор ФРГ одобрил сделку по приобретению британской BP доли в ООО "Ермак Нефтегаз" - совместном проекте с "Роснефтью", следует из картотеки дел Bundeskartellamt (Федеральное антимонопольное ведомство Германии).

Решение принято 23 августа, опубликовано 26 августа.

"Роснефть" и BP подписали юридически обязывающие документы о создании совместного предприятия по разработке перспективных ресурсов в Восточной и Западной Сибири - ООО "Ермак Нефтегаз" в рамках ПМЭФ-2016.

Совместное предприятие займется геологоразведкой на общей площади порядка 260 тыс. кв км. Доли партнеров в ООО "Ермак Нефтегаз" предполагается распределить следующим образом: "Роснефть" - 51%, ВР - 49%. При этом ВР выделит до $300 млн в два этапа в качестве своего вклада в финансирование работ совместного предприятия на этапе геологоразведки.