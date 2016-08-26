Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров обсудил финансирование инвестиционных проектов Чечни с Силуановым

Экономика и бизнес
26 августа, 15:10 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 26, августа. /ТАСС
Врио главы республики, в частности, обратился к министру финансов с просьбой решить вопрос о докапитализации ОАО "Курорты Северного Кавказа"
Материал из 1 страницы
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

© Денис Абрамов/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров обсудил вопросы формирования регионального бюджета и реализацию значимых инвестиционных проектов республики на состоявшейся накануне встрече с министром финансов России Антоном Силуановым. Об этом сообщил Кадыров на своей странице в социальной сети Instagram.

"В первую очередь мы обсудили тему сбалансированности бюджета ЧР (Чеченской Республики - прим. ТАСС) 2016 года и согласование проектировок бюджета на 2017 год и плановый период. Также обсудили задачи реализации инвестиционного проекта ЗАО "ИСТ Казбек", для чего внесли предложение оказать содействие в вопросе согласования целевого использования средств Фонда для прямого финансирования проекта в форме займа или участия в уставном капитале ЗАО "ИСТ Казбек", - написал Кадыров.

Дорогие друзья! В четверг я встретился в Москве с министром финансов России Антоном Силуановым. В беседе мы затронули целый ряд злободневных вопросов. В первую очередь, обсудили тему сбалансированности бюджета ЧР 2016 года и согласование проектировок бюджета на 2017 год и плановый период. Также обсудили задачи реализации инвестиционного проекта ЗАО «ИСТ Казбек», для чего внесли предложение оказать содействие в вопросе согласования целевого использования средств Фонда на для прямого финансирования проекта в форме займа или участия в уставном капитале ЗАО «ИСТ Казбек». Я попросил Антона Германовича решить вопрос докапитализации ОАО "Курорты Северного Кавказа" для строительства внутренней инфраструктуры ОАО "Ведучи". Министр обещал оказать помощь и поддержку в реализации озвученных проблем. Это для республики имеет большое значение. #Кадыров #Россия #Чечня #Силуанов

Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Кадыров также обратился к Силуанову с просьбой решить вопрос докапитализации ОАО "Курорты Северного Кавказа" для строительства внутренней инфраструктуры ОАО "Ведучи". "Министр обещал оказать помощь и поддержку в реализации озвученных проблем. Это для республики имеет большое значение", - отметил врио главы Чечни.

Всесезонный горнолыжный курорт "Ведучи" включен в туристический кластер Северного Кавказа. В рамках проекта планируется строительство пятизвездочного отеля на 400 номеров и 20 шале, 19 трасс протяженностью 46 км и пропускной способностью 12 тыс. лыжников в час. Курорт сможет принимать единовременно около 4,8 тыс. отдыхающих.

Первый в Чечне инновационный строительный технопарк "Казбек" будет создан в Шалинском районе. Он представляет собой комплекс для производства строительных материалов и предполагает выпуск газобетонных блоков и плит, строительной извести, сухих строительных смесей, фиброцементных плит из сырья местного производства.

Смотрите также

Кузнецов: курорт "Ведучи" может стать ключевым драйвером развития экономики Чечни

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович Силуанов, Антон Германович
В других СМИ
Реклама
Фото
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
2
Глава профильного комитета Госдумы с понимаем относится с идее курортного сбора
3
"Ощадбанк" подал иск в Международный арбитраж против РФ на $1 млрд по крымским активам
4
В центре Москвы на тротуаре грузовик сбил женщину
5
Введение курортного сбора: подорожает ли отдых в России
6
Рыночные метры: что нужно знать о новом налоге на недвижимость
7
Футбольный клуб "Зенит" сыграет с нидерландским АЗ на групповом этапе Лиги Европы
Темы дня
Реклама