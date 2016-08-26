Кадыров обсудил финансирование инвестиционных проектов Чечни с Силуановым

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров обсудил вопросы формирования регионального бюджета и реализацию значимых инвестиционных проектов республики на состоявшейся накануне встрече с министром финансов России Антоном Силуановым. Об этом сообщил Кадыров на своей странице в социальной сети Instagram.

"В первую очередь мы обсудили тему сбалансированности бюджета ЧР (Чеченской Республики - прим. ТАСС) 2016 года и согласование проектировок бюджета на 2017 год и плановый период. Также обсудили задачи реализации инвестиционного проекта ЗАО "ИСТ Казбек", для чего внесли предложение оказать содействие в вопросе согласования целевого использования средств Фонда для прямого финансирования проекта в форме займа или участия в уставном капитале ЗАО "ИСТ Казбек", - написал Кадыров.

Дорогие друзья! В четверг я встретился в Москве с министром финансов России Антоном Силуановым. В беседе мы затронули целый ряд злободневных вопросов. В первую очередь, обсудили тему сбалансированности бюджета ЧР 2016 года и согласование проектировок бюджета на 2017 год и плановый период. Также обсудили задачи реализации инвестиционного проекта ЗАО «ИСТ Казбек», для чего внесли предложение оказать содействие в вопросе согласования целевого использования средств Фонда на для прямого финансирования проекта в форме займа или участия в уставном капитале ЗАО «ИСТ Казбек». Я попросил Антона Германовича решить вопрос докапитализации ОАО "Курорты Северного Кавказа" для строительства внутренней инфраструктуры ОАО "Ведучи". Министр обещал оказать помощь и поддержку в реализации озвученных проблем. Это для республики имеет большое значение. #Кадыров #Россия #Чечня #Силуанов Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 26 2016 в 12:57 PDT

Кадыров также обратился к Силуанову с просьбой решить вопрос докапитализации ОАО "Курорты Северного Кавказа" для строительства внутренней инфраструктуры ОАО "Ведучи". "Министр обещал оказать помощь и поддержку в реализации озвученных проблем. Это для республики имеет большое значение", - отметил врио главы Чечни.

Всесезонный горнолыжный курорт "Ведучи" включен в туристический кластер Северного Кавказа. В рамках проекта планируется строительство пятизвездочного отеля на 400 номеров и 20 шале, 19 трасс протяженностью 46 км и пропускной способностью 12 тыс. лыжников в час. Курорт сможет принимать единовременно около 4,8 тыс. отдыхающих.

Первый в Чечне инновационный строительный технопарк "Казбек" будет создан в Шалинском районе. Он представляет собой комплекс для производства строительных материалов и предполагает выпуск газобетонных блоков и плит, строительной извести, сухих строительных смесей, фиброцементных плит из сырья местного производства.