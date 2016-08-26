ГААГА, 26 августа. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Бывшие акционеры ЮКОСа подали апелляцию на решение гаагского суда.

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Апелляционного суда Гааги Линда Бун ван дер Дрифт.

"Я могу подтвердить, что дело находится в Апелляционном суде Гааги, - отметила она. - Его участниками являются компании Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited, а также Российская Федерация".

По словам ван дер Дрифт, дата слушаний на данный момент не определена. "Информации по дальнейшим процедурам пока нет", - подчеркнула официальный представитель инстанции.

Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге в 2014 году обязала Россию выплатить около $50 млрд компаниям, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа. Суд пришел к выводу, что действия РФ в отношении ЮКОСа можно расценить как экспроприацию инвестиций, нарушающую 45-ю статью Энергетической хартии, которую Россия подписала, но не ратифицировала.

Снятия обязательств по выплате

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате.

Окружной суд Гааги признал, что договор об Энергетической хартии временно применялся в отношении России только "в той степени, в которой такое временное применение не противоречит ее конституции, законам или нормативным актам".

Далее судьи пришли к выводу, что создание арбитража для решения спора в данном случае противоречило российскому законодательству, и поэтому 26-я статья хартии (которая касается урегулирования споров между иностранными инвесторами и участником Энергетической хартии - прим. ТАСС) не может временно применяться в отношении России.

На основе этого Окружной суд Гааги пришел к выводу, что "арбитраж не имел юрисдикции рассматривать это дело и, соответственно, ошибочно постановил, что имеет компетенцию".

Дело ЮКОСа. Досье