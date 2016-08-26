Производство золота в РФ в I полугодии выросло на 2%, до 115,45 тонны

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Производство золота в России в январе-июне 2016 года увеличилось на 2%, до 115,45 тонны по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом говорится в сообщении Минфина.

В том числе добыча золота выросла на 3,5%, до 91,09 тонны, попутное производство снизилось на 10,8%, до 7,29 тонны, вторичный выпуск вырос на 1%, до 17,07 тонны.

Производство серебра в России в январе - июне 2016 года сократилось на 10%, до 493,55 тонны, в том числе добычного - на 19,8%, до 247,39 тонны, попутного - выросло на 3,2%, до 135,97 тонны, вторичного - на 4%, до 110,19 тонны.

По итогам 2015 года производство золота в РФ выросло на 0,5%, до 289,5 тонны.

Ранее Союз золотопромышленников России сообщил, что выпуск золота в РФ вырос в 2015 г. на 2% по сравнению с 2014 г. и составил 294,257 тонны, с учетом экспорта золотосодержащих концентратов. В 2016 году союз ожидает производство золота на уровне 2015 г. или рост на 1%.

В 2013 г. Россия в рейтинге стран-производителей обогнала США, произведя 255 тонн золота, поднялась с 4-го на 3-е место в мире. В 2014 г. в РФ достигнут рекордный уровень производства золота в 290 тонн, который позволил России обогнать Австралию и подняться на второе место в мире по объемам добычи драгметалла.