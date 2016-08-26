Минфин выступает против "лобового запрета" биткоинов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Минфин против введения "лобового запрета" на биткоины, соответствующий законопроект будет скорректирован по итогам предстоящей серии встреч с экспертами.

Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Законопроект конечно готов, но торопиться мы с ним не будем и, скорее всего, он будет изменяться по ходу дела. Я сейчас хочу провести серию встреч с экспертами и еще раз подумать, что нам надо сделать. Наверное, с учетом развития технологий лобовой запрет делать будет не очень правильно", - сказал Моисеев.

"Мы должны максимально ограничить свободу для жуликов использовать биткоины в операциях, связанных с нелегальными транзакциями и отмыванием денег. Мы видим даже из европейских официальных источников, что, по их данным, около 80% всех подозрительных транзакций, связанных с такого рода вещами, типа рэкета, отмывания и так далее - они проходят через биткоины. Естественно, нельзя забывать про финансирование терроризма, что вытекает из этого просто прямо сразу", - подчеркнул замминистра финансов.

При Моисеев отметил, что законопроект должен обеспечивать защиту ЦБ РФ как эмиссионного центра.

"С другой стороны мы должны обеспечить поддержание позиций Центрального банка как единственного эмиссионного центра. И, в принципе, все остальное (что не подпадает под запреты) - пожалуйста, делайте что хотите. Как вот это написать (в законе)? Я вот пока не уверен, что то, что мы написали, это то, что я хотел. Будем думать, будем более активно чем раньше общаться с экспертами", - добавил замглавы Минфина.

О биткоинах

Самой известной криптовалютой в мире является биткоин. Она появилась в январе 2009 года и с тех пор уверенно набирала популярность среди интернет-пользователей. Однако в последнее время ее положение стало ухудшаться из-за законодательных ограничений, которые наложили на ее использование в ряде стран мира.

Биткоин представляет собой "виртуальные деньги" - программный онлайн-код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом. Одной из особенностей биткоина является то, что он способен гарантировать полную анонимность человека или группы людей, совершающих с его помощью покупки.

Об использовании криптовалюты в РФ

По данным уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, криптовалютами в России пользуются около 2 млн граждан. Технология блокчейн сейчас стремительно развивается во всем мире, и Россия не исключение, отметил Титов.

На основе технологии blockchain (децентрализованная база данных о транзакциях в сети) работают криптовалюты, в том числе Bitcoin. Главное свойство blockchain - его неизменяемость. Если однажды туда попали сведения о сделке, то они останутся там навсегда. Их нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже правка требует огромных вычислительных ресурсов.

"Другой вопрос, что очень многое зависит от страны - насколько она сможет воспользоваться этим и на этой базе развивать свою экономику, стать одним из лидеров, оседлать тему и продвинуться не только в этой теме, но и всю экономику (продвинуть) вместе с этой технологией", - отметил Титов. По его мнению, Россия должна стать передовой страной в развитии блокчейна.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Москве заработал первый обменный пункт криптовалют, в котором можно приобрести биткоины в частном порядке, других операций, помимо продажи, нет.