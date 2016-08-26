Более 320 тыс. кв метров жилья построят для дальневосточной верфи "Звезда"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Более 320 тыс. кв метров жилья будет построено для работников крупнейшего судостроительного комплекса "Звезда", открытие первой очереди которого запланировано на 1 сентября в бухте Большой Камень в Приморье. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.
"Открытие первой очереди крупнейшей судостроительной верфи "Звезда" в Приморском крае запланировано на 1 сентября. Для порядка 11 тысяч сотрудников завода будет построено более 320 тыс. кв. метров жилья с полной инфраструктурой, будет построено арендное жилье. Этот проект мы реализуем с "Роснефтью" и с партнерами Фонда развития Дальнего Востока", - сказал Ставицкий на выездном заседании президиума общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ в Екатеринбурге.
На территории судоремонтного завода "Звезда" и прилегающих площадках ведется строительство современной верфи "СК "Звезда". На ней будут строить суда любой сложности, характеристик и назначений. Производство начнется уже с 2016 года после ввода в эксплуатацию основных производственных мощностей первой расширенной очереди строительства. Сдача пилотного заказа запланирована на 2019 год.