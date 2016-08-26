ЛДПР выступает против импорта продовольствия в РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. ЛДПР выступает против импорта продовольствия в Россию. Об этом заявил в пятницу лидер партии Владимир Жириновский, сообщила пресс-служба либерал-демократов.

"Пора вообще прекратить ввоз продовольствия, нужно его экспортировать!" - подчеркнул Жириновский.

При этом он призывает "насытить рынок отечественными продуктами". "Нужно дать понять крестьянам и фермерам, что все, что они произведут, попадет на рынок и они смогут заработать. Конечно, государство тоже должно принять участие и оказать поддержку отечественному производителю", - считает лидер ЛДПР.

Также, по его мнению, "одна из первоочередных задач - следить за качеством еды".

"Вот вам пример - ларьки с шаурмой. Воды нет, гигиены нет, и продавцы грязными руками ее готовят. А сколько в итоге отравлений? Пора избавить страну от контрафактных продуктов", - отметил Жириновский.

Он также обратил внимание "на влияние предписаний ВТО, ограничивающих государственную поддержку сельского хозяйства". Лидер ЛДПР указал, что эта организация "ставит россиян в зависимость от продовольственного импорта". "В условиях российского климата поставщики из стран Азии, Африки и т. д. имеют преимущество за счет более мягкого климата и, как следствие, более низких цен. А их продукты не отличаются качеством, так как здоровье россиян не интересует зарубежных фермеров", - заключил Жириновский.