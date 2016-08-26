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В конкурсе Сбербанка по биометрическим технологиям примут участие более 15 компаний

Экономика и бизнес
26 августа, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Победители конкурса получат аккредитацию Сбербанка и смогут принять участие во внедрении биометрических решений для массового использования
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 15 компаний подали заявки на участие в открытом конкурсе Сбербанка выбору биометрических технологий для идентификации клиентов и сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Сбербанк оценил и протестировал основные типы технологий, которые представлены на рынке, разработал сценарии их использования и определил "узкие места" каждой технологии. На сновании этих исследований банк сформировал конкурсные требования. В частности, решение должно быть бесконтактным, обеспечивать долю верных срабатываний 99,8% для базы объёмом 50 тысяч уникальных записей и поддерживать мобильные устройства и стационарные компьютеры. Также должна быть возможность конфигурирования значений допустимой точности технологии. При этом Сбербанк не устанавливает ограничений по виду технологии идентификации", - сказал представитель банка.

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Как отметили в Сбербанке, конкурс пройдет в форме квалификационного отбора с тестированием опытных образцов технологий. Победители конкурса получат аккредитацию Сбербанка и смогут принять участие во внедрении биометрических решений для массового использования.

Представитель Сбербанка уточнил, что конкурс организован в несколько этапов. "До 29 августа мы в рамках квалификационного отбора собираем заявки. До 28 октября из тех, кто направил заявки, определяем перечень участников, которые соответствуют предъявляемым требованиям. Далее будем определять стоимость", - сообщил он.

Это не первый опыт внедрения разработок индентификации по биометрии. Накануне стало известно, что разработчик российского корпоративного мессенджера Staply совместно с ЦРТ-инновации (Группа ЦРТ, резидент фонда Сколково) внедряют в свой совместный продукт функцию авторизации по биометрическим данным.

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