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Крупнейшие авиакомпании России увеличили за семь месяцев перевозку пассажиров на 9,2%

Экономика и бизнес
26 августа, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Объем международных перевозок снизился на 26,7%
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Крупнейшие авиакомпании России увеличили совокупный объем авиаперевозок в январе - июле 2016 г. по отношению к показателю за аналогичный период прошедшего года на 9,2%. Это следует из данных Росавиации. За семь месяцев 2016 г. компании, на которые приходится 99% всех авиаперевозок РФ, перевезли 47,7 млн пассажиров против 43,7 млн годом ранее.

При этом первая пятерка крупнейших авиакомпаний - "Аэрофлот", "Сибирь", "Россия", "Ютэйр" и "Уральские авиалинии" (на них приходится почти 68% всех авиаперевозок) - увеличили перевозки на 16,3% - до 32,6 млн пассажиров.

Объем перевозок пассажиров среди всех авиакомпаний снизился на 8,2% - до 48 млн. Объем международных перевозок снизился на 26,7% (до 17 млн пассажиров), внутренних - увеличились на 6,6% (до 31,1 млн).

В июле 2016 г. российские авиакомпании перевезли 10,1 млн пассажиров, что на 10,3% меньше, чем годом ранее. Международные перевозки в этом месяце упали на 26,6% - до 3,64 млн пассажиров, внутренние - выросли на 2,6% - до 6,46 млн пассажиров.

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