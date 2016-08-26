ФАС: цены на сотовую связь в Крыму должны быть такими же, как и в других субъектах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Цены на сотовую связь в Крыму должны быть такими же, как и в других субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба ФАС со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.

"Крым - часть России, поэтому граждане не должны чувствовать никакой разницы между своими платежами за сотовую связь дома и платежами за то время, когда они путешествуют по России", - передает слова Артемьева пресс-служба.

Он подчеркнул, что некоторые сотовые операторы уже запустили тарифные опции для Крыма, снижающие оплату.

"Наша задача - обеспечить, чтобы эти цены вообще не отличались от цен в домашнем регионе. Эти вопросы необходимо решать в рамках межоператорского взаимодействия", - заключил глава ФАС.

Тарифные опции для поездок в Крым есть у МТС, говорит его представитель Дмитрий Солодовников.

В "Мегафоне" заявили ТАСС, что компания не может снизить стоимость минуты разговора, так как крупнейший крымский оператор "К-телеком" выставляет своим роуминговым партнерам завышенные тарифы. "Мы обращались в ФАС еще в 2015 году. Ведомство нашло нарушение законодательства и выдало компании предупреждение. Но "К-телеком" в ответ на это не установил рыночные тарифы, а выровнял их по верхней шкале", - сообщила руководитель пресс-службы оператора Юлия Дорохина.

"Вымпелком" и Tele2 ситуацию не комментируют.