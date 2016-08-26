ФАС: цены на сотовую связь в Крыму должны быть такими же, как и в других субъектах

Эксперты: богомолы в Москву попали из Подмосковья, они не опасныОбщество 26 августа, 17:00
Боеприпасы будут поступать в ВС РФ в новой огнестойкой таре с 2017 годаАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Истребители переброшены в Крым, под Ростов и в Краснодарский крайАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Минобороны РФ до 2017 года получит новые пожарные машины для арсеналовАрмия и ОПК 26 августа, 16:52
Военные показали, как разворачивают подвижные комплексы связиАрмия и ОПК 26 августа, 16:43
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в СирииПолитика 26 августа, 16:42
Киев заявил о готовности провести обмен пленными по формуле "всех на всех"Международная панорама 26 августа, 16:37
Автопробег "Время жить в России" по маршруту Москва - Красноярск - Москва успешно завершенНовости партнеров 26 августа, 16:31
Путин присвоил первому загмлавы Росгвардии Меликову звание генерал-полковникаАрмия и ОПК 26 августа, 16:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Цены на сотовую связь в Крыму должны быть такими же, как и в других субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба ФАС со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
"Крым - часть России, поэтому граждане не должны чувствовать никакой разницы между своими платежами за сотовую связь дома и платежами за то время, когда они путешествуют по России", - передает слова Артемьева пресс-служба.
Он подчеркнул, что некоторые сотовые операторы уже запустили тарифные опции для Крыма, снижающие оплату.
"Наша задача - обеспечить, чтобы эти цены вообще не отличались от цен в домашнем регионе. Эти вопросы необходимо решать в рамках межоператорского взаимодействия", - заключил глава ФАС.
Тарифные опции для поездок в Крым есть у МТС, говорит его представитель Дмитрий Солодовников.
В "Мегафоне" заявили ТАСС, что компания не может снизить стоимость минуты разговора, так как крупнейший крымский оператор "К-телеком" выставляет своим роуминговым партнерам завышенные тарифы. "Мы обращались в ФАС еще в 2015 году. Ведомство нашло нарушение законодательства и выдало компании предупреждение. Но "К-телеком" в ответ на это не установил рыночные тарифы, а выровнял их по верхней шкале", - сообщила руководитель пресс-службы оператора Юлия Дорохина.
"Вымпелком" и Tele2 ситуацию не комментируют.