Глава ФРС заявила, что появилось больше аргументов в пользу повышения учетной ставки

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НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен считает, что за последнее время появилось больше оснований для повышения учетной ставки. Об этом она заявила во время выступления в штате Вайоминг.
"Я считаю, что в последние месяцы стало больше аргументов в пользу повышения ставки по федеральным фондам", - приводит слова Йеллен телекомпания CNN. Как следует из заготовленного текста выступления Йеллен, опубликованного на сайте ФРС, глава американского центробанка не уточнила, когда именно произойдет повышение учетной ставки.
В декабре прошлого года ФРС США повысила федеральную учетную ставку банковского кредита до 0,25%-0,5% и объявила, что в дальнейшем следует ожидать ее постепенного дальнейшего повышения до исторически нормального уровня. Но с тех пор неожиданные факторы риска в американской и мировой экономике, включая падение цен на нефть, заставляют ее воздерживаться от новых шагов в намеченном направлении.