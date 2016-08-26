Минфин предлагает на год продлить срок действия старых акцизов на импортный алкоголь

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минфин предлагает продлить на год - до 1 сентября 2017 года срок действия старых акцизных марок на импортный алкоголь, соответствующий проект постановления уже направлен в правительство, говорится в сообщении Минфина России.

Срок реализации алкоголя, маркированного акцизами старого образца, установлен до 1 сентября 2016 года. Новые акцизные марки должны были выдаваться с 1 июля.

"Проект постановления предусматривает продление срока действия требований к образцам акцизных марок для маркировки алкогольной продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 786 "Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции", до 1 сентября 2017 года", - отмечается в сообщении.

Минфин ожидает подписания проекта постановления о переносе сроков на год 29 августа 2016 года.

В июне газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщила, что поставки импортного алкоголя в Россию могут остановиться в ближайшее время, так как импортеры столкнулись с дефицитом акцизных марок. По данным издания, марки нового образца еще не напечатаны из-за того, что не проведен конкурс на выбор подрядчика. Минфин ранее заверял, что "Гознак" готовится к выпуску марок нового образца. В ближайшее время связанные с этим процедуры будут завершены, и новые марки будут выпущены и выданы импортерам. Рынок алкогольной продукции не пострадает.