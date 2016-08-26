Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин предлагает на год продлить срок действия старых акцизов на импортный алкоголь

Экономика и бизнес
26 августа, 17:20 UTC+3
Срок реализации алкоголя, маркированного акцизами старого образца, установлен до 1 сентября 2016 года. Новые акцизные марки должны были выдаваться с 1 июля
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минфин предлагает продлить на год - до 1 сентября 2017 года срок действия старых акцизных марок на импортный алкоголь, соответствующий проект постановления уже направлен в правительство, говорится в сообщении Минфина России.

Смотрите также
"Гознак" приступил к отгрузке новых акцизных марок на алкоголь и табак в ФТС России

Срок реализации алкоголя, маркированного акцизами старого образца, установлен до 1 сентября 2016 года. Новые акцизные марки должны были выдаваться с 1 июля.

"Проект постановления предусматривает продление срока действия требований к образцам акцизных марок для маркировки алкогольной продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 786 "Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции", до 1 сентября 2017 года", - отмечается в сообщении.

Минфин ожидает подписания проекта постановления о переносе сроков на год 29 августа 2016 года.

В июне газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщила, что поставки импортного алкоголя в Россию могут остановиться в ближайшее время, так как импортеры столкнулись с дефицитом акцизных марок. По данным издания, марки нового образца еще не напечатаны из-за того, что не проведен конкурс на выбор подрядчика. Минфин ранее заверял, что "Гознак" готовится к выпуску марок нового образца. В ближайшее время связанные с этим процедуры будут завершены, и новые марки будут выпущены и выданы импортерам. Рынок алкогольной продукции не пострадает.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
2
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"
3
Центр подмосковных Люберец перекрыт из-за подозрительного предмета
4
Глава профильного комитета Госдумы с понимаем относится с идее курортного сбора
5
Россия первая в мире успешно испытала детонационный жидкостный ракетный двигатель
6
Экс-офицер ФСО и вице-президент союза десантников РФ арестованы по делу Шакро Молодого
7
Рыночные метры: что нужно знать о новом налоге на недвижимость
Темы дня
Реклама